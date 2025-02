novice

Dr. Boštjan Kobe o izvoru življenja, genetiki, prihodnosti medicine ...

10.2.2025 | A. S.

V epizodi 170 je gost dr. Boštjan Kobe, priznan slovenski znanstvenik, ki deluje na področju strukturne biologije in imunskega odziva. Raziskuje, kako se proteini oblikujejo in kako to znanje uporabiti za napredek v medicini. Pogovor se osredotoča na prelomne tehnologije, kot so CRISPR in AlphaFold, ter njihov vpliv na prihodnost zdravljenja bolezni.

1. Izvor življenja: Kako je nastalo življenje na Zemlji?

V epizodi #170 AIDEA podkasta je dr. Boštjan Kobe razpravljal o enem izmed najstarejših znanstvenih vprašanj: kako je nastalo življenje na Zemlji? Znanost danes predvideva, da so prvi organizmi nastali iz preprostih organskih molekul, ki so se pod določenimi pogoji združevale v vedno bolj kompleksne strukture. Vendar ostaja vprašanje, kako so se iz anorganskih snovi razvili prvi proteini in celice, še vedno delno neodgovorjeno. Dr. Kobe osvetljuje teorijo abiogeneze, ki predvideva, da je življenje nastalo iz kemičnih reakcij, ki so se odvijale v prvotni juhi oceana. Pri tem so pomembno vlogo igrali proteini in njihova sposobnost samoorganizacije.

Z napredkom sodobne znanosti smo danes sposobni rekonstruirati določene faze tega procesa v laboratoriju. Eksperimenti, kot so Miller-Ureyev poskus, kažejo, da se osnovne organske molekule lahko sintetizirajo iz preprostih plinov in energije. Vendar kako to prevesti v kompleksen življenjski sistem, ostaja odprto vprašanje, ki ga raziskujejo znanstveniki po vsem svetu.

2. Gensko urejanje: Kako daleč lahko gremo?

S tehnologijo CRISPR smo vstopili v obdobje, ko lahko natančno spreminjamo DNK organizmov, vključno s človeškim genomom. Dr. Boštjan Kobe pojasnjuje, kako deluje CRISPR in kakšne so njegove možnosti ter omejitve. Gre za orodje, ki deluje kot "molekularne škarje", saj lahko izrežemo in zamenjamo specifične gene.

CRISPR ima ogromen potencial v medicini, saj lahko popravi genske mutacije, ki povzročajo dedne bolezni, kot so cistična fibroza ali Huntingtonova bolezen. Prav tako bi lahko omogočil prilagajanje imunskega sistema za boj proti raku. Vendar pa s temi možnostmi prihajajo tudi etična vprašanja: ali bi smeli urejati gene nerojenih otrok? Ali lahko s tem nehote ustvarimo nove zdravstvene ali ekološke probleme?

Dr. Kobe opozarja, da moramo biti pri uporabi te tehnologije izjemno previdni. Regulacija je ključna, saj bi lahko nenadzorovana uporaba privedla do nezaželenih sprememb v genskem materialu prihodnjih generacij.

3. AlphaFold: Umetna inteligenca in razumevanje proteinov

Gost razloži, kako je umetna inteligenca spremenila naše razumevanje proteinov. AlphaFold, AI sistem, ki ga je razvila DeepMind, je revolucioniral biologijo s sposobnostjo napovedovanja strukture proteinov zgolj na podlagi njihovih aminokislinskih zaporedij.

To odkritje ima izjemne posledice za razvoj zdravil, razumevanje bolezni in ustvarjanje novih biomaterialov. Pred uvedbo AlphaFolda je bilo določanje strukture proteinov dolgotrajen proces, ki je zahteval leta laboratorijskih raziskav. Zdaj pa lahko raziskovalci v nekaj urah pridobijo podatke, ki so ključni za razvoj novih zdravil.

Dr. Kobe poudarja, da je to šele začetek. V prihodnosti bi lahko podobni AI modeli pomagali pri oblikovanju novih encimov, izboljšanju kmetijske proizvodnje in celo ustvarjanju umetnega življenja.

4. Etična vprašanja: Meje znanstvenega napredka

Tehnološki napredek na področju genetike in biologije odpira resna etična vprašanja. V epizodi dr. Kobe opozarja, da znanost vedno bolj prehiteva regulacijo in da je ključno, da se pri genskem urejanju, kloniranju in terapijah z matičnimi celicami upošteva dolgoročne posledice.

Ali bi morali dovoliti genetsko modifikacijo ljudi za izboljšanje njihovih lastnosti, kot so inteligenca, fizična moč ali odpornost na bolezni? Kako zagotoviti, da bi bila ta tehnologija dostopna vsem, ne le privilegiranim slojem družbe? Dr. Kobe poudarja, da so takšna vprašanja nujna za razpravo, preden tehnologija postane splošno dostopna.

5. Prihodnost medicine: Kako bo genetika spremenila naša življenja?

V epizodi #170 AIDEA podkasta gost razmišlja o prihodnosti medicine in kako bodo genetske tehnologije vplivale na zdravljenje bolezni. Smo na pragu personalizirane medicine, kjer bo zdravljenje prilagojeno posameznikovemu genetskemu profilu.

Znanost že danes omogoča genske teste, ki napovedujejo tveganja za različne bolezni. To pomeni, da bodo v prihodnosti zdravniki lahko predvideli zdravstvene težave še preden se pojavijo in tako prilagodili življenjski slog ali predpisali preventivno zdravljenje. Tak pristop bi lahko znatno podaljšal človeško življenje in izboljšal njegovo kakovost.

Vendar pa so izzivi še vedno veliki. Kako zagotoviti, da bodo nove terapije dostopne vsem? Kako preprečiti zlorabo genetskih podatkov? Dr. Kobe poudarja, da so rešitve v uravnoteženem sodelovanju znanstvenikov, regulatorjev in družbe.

6. Izvor življenja in prihodnost: Ali smo edinstveni?

Raziskovanje izvora življenja na Zemlji ni pomembno le za biologijo, temveč tudi za vprašanja o obstoju življenja drugje v vesolju. Sogovornmik razmišlja o možnosti, da bi podobni procesi, kot so pripeljali do življenja na Zemlji, lahko potekali tudi na drugih planetih.

Z napredkom v astrobiologiji in odkrivanjem eksoplanetov, ki bi lahko omogočali življenje, znanstveniki raziskujejo, kako bi lahko odkrili biološke sledi zunaj našega planeta. Vprašanja o tem, ali smo sami v vesolju, so vse bolj povezana s temeljnimi raziskavami genetike in biologije na Zemlji.

