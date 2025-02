novice

Tedenski horoskop: prelomnica bo v sredo, ko se dopolni polna luna

10.2.2025 | 11:00 | Tadej Šink, horarni astrolog, 041 428 966

Čas, v katerem živimo, prinaša mnogo spoznanj, pozitivnih preobratov, sprememb in drznosti.

Februarska polna luna bo prinesla bogato sporočilo zavedanja. (Foto: AdobeStock)

Včasih se zdi, da je naše življenje kot najhitrejši vlak na svetu in da pridejo tudi preizkušnje v obliki postaj. Seveda pa mora vsak zase najti odgovor na vprašanje, kaj mu prinaša notranji mir in spodbudo.

Duhovna znanja so tista, ki so lahko mnogim v osebno pomoč, in ključno je, da vsak v sebi naredi prostor za nekaj novega. Vedno znova pa so drugi ljudje tisti, ki prinesejo poučne lekcije in pogovore, ki imajo tako dobre kot slabše izide. Prelomnica tedna bo v sredo, ko se bo dopolnila polna luna. Prinesla bo bogato sporočilo zavedanja, kako pomembno je v prenesenem pomenu vzpostaviti most med fizičnim in duhovnim vidikom življenja.

Izziv in priložnost tedna bo spoznanje, kako pomembno je objeti sebe, svet in nameniti pozornost soljudem. Štele bodo preudarne besede.

Oven

Ljubezen: V tem tednu bodo prevladovala čustva in poglobiti se boste morali v svet romantike in pogovorov. Odlično se boste počutili doma, toda vzeti si boste morali čas za napredek tako v odnosu kot osebni rasti. Venera vam bo podarila magnetično energijo in skladne vrednote.

Denar: Nova znanja bodo tista, ki vam bodo pomagala do boljšega počutja in ravnovesja. Do srede boste nemirni, in kljub vsemu boste usmerjeni v razvoj in dobre iztočnice za rast. Retrogradni Mars vam bo korak za korakom prinesel plodne rešitve. Preudarno v pogledu denarja.

Zdravje: Rdeča nit tedna bo tudi skupinska dinamika, ki v sebi skriva paleto uporabnih informacij, pogovorov in raziskovanja. Upravičeno boste ponosni nase in na svoje dosežke. Pozitivne misli bodo tiste, ki vam lahko prinesejo ravnovesje in skladnost.



Bik

Ljubezen: Podporo vam bo ponudil srčni izvoljenec in napredek časa bo pogovor. Odlično se boste počutili doma in v krogu družine, Venera pa vam bo prinesla kulinarična razvajanja. Sprejeli boste tudi notranjo moč in modrost ter tako sledili pravim usmeritvam.

Denar: Na delovnem mestu se boste držali starih zadev, toda čas bo namenjen tudi nekaj novostim, res pa je, da se počasi daleč pride. V pogledu denarja vam bo naklonjen ponedeljek in četrtek. Merkur vam bo podaril priložnost za raziskovanje in dodatna znanja.

Zdravje: Sprostila vas bo prijetna glasba in pozitivne misli vam bodo v ponos in oporo. Čas bo namenjen tudi za sprehode in pisanje občutkov, kar prinaša napredek na osebni ravni. Podporo vam bo podarila svetlo rdeča barva in modro bo, da najdete v sebi priložnost za korak naprej.



Dvojčka

Ljubezen: Kocke usode se bodo v ljubezni obrnile v vašo korist, pridobili boste notranjo moč in podporo. Poglobili se boste v svet besed in sledili svojim sanjam, razbrati bo tudi napredek. V tem tednu obstaja velika možnost, da se vam izpolni srčna želja.

Denar: Teden bo glede denarja izjemno ploden, kajti znali boste narediti načrt, kaj spada v ospredje. V osebno pomoč vam bodo sodelavci in imeli boste zelo zanimive ideje. Do četrtka boste nemirni in ključno je, da boste našli osredotočenost ali usmeritev, kaj si želite.

Zdravje: Ključ do uspeha bodo ravno lepe besede, v katerih lahko najdete navdih, osebno srečo ali podporo. V svoje življenje boste privabljali zanimive ljudi in tako sledili sebi ter svojim sanjam. Iz preteklosti boste znali izluščiti uporabna znanja, ki vam bodo v sedanjosti okrepila samozavest.

Rak

Ljubezen: V osnovi bo brezpogojna ljubezen tista, ki vas bo polepšala in vam prinesla namige. Če boste sledili glasu srca, boste nagrajeni do četrtka. Srčni izvoljenec vam bo podaril roko in podporo, kar vam bo okrepilo zaupanje in tako bodo razpotja življenja mnogo lažja.

Denar: Retrogradni Mars vam bo pomagal razumeti globljo sliko in čas bo, da premislite, kam boste vlagali energijo. Nakazano je, da boste zoreli tako v modrosti kot v raziskovanju, kar vam bo prineslo paleto novosti. V sredo in četrtek bodite nekoliko previdni.

Zdravje: Modre besede bodo tiste, ki vam prinesejo harmonijo, in prav gotovo vas bodo sprostili sprehodi in prijetna glasba. Duhovna znanja bodo tista, ki bodo prinesla zaupanje, in dejstvo je, da se bodo zadeve obrnile v iskani smeri. Zapisujte si svoje občutke.



Lev

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo povedal svoja stališča, kar bo vajin odnos precej utrdilo. Venera vam bo podarila magnetično energijo, Mars nekaj drznosti in harmoničnih preobratov. V tem tednu bo v vajinem odnosu v ospredju tudi diplomacija in skupna priložnost za rast.

Denar: V tem tednu vas bo spremljalo povezovanje in tako boste znali narediti pravi korak naprej. Merkur bo poskrbel za primerne besede in raziskovanje tistega, kar vam bo v korist. Denarno se bodo zadeve obrnile v iskani smeri, štela bo tudi drznost in samozavest.

Zdravje: Barva, ki vas bo podprla, je svetlo oranžna in lahko vam bo okrepila energijo. Pomembno bo, da boste popazili na svoje misli in uživali naravne vitamine. Poglobili se boste tudi v tiste drobne malenkosti in tako boste lahko našli harmonične preobrate na bolje.



Devica

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo ponudil paleto izbir, ki bodo ogledalce, kaj morate še spremeniti. Če boste sledili glasu srca, boste kmalu nagrajeni. Poudarek tedna bo na spoštovanju in pridobivanju dobrih informacij. V podporo vam bodo lepe besede.

Denar: Na delovnem mestu bodo prišli v vaše življenje tisti ljudi, ki so vam namenjeni in prinašajo spodbudo. Jasno je, da boste imeli mnogo obveznosti in delovnih nalog. Posledično boste nekoliko nemirni, in vendarle se bo vse obrnilo v pravo smer.

Zdravje: Blizu vam bodo vsa ročna dela, ki vas bodo umirila in prinesla nešteto kreativnih razpotij in priložnosti za razcvet. Teden v sebi prinaša prelomnici v sredo in četrtek, ko boste na mnogo zadev pogledali popolnoma drugače, kar vam bo prineslo pozitivne preobrate.



Tehtnica

Ljubezen: Ključna beseda bo diplomacija in omenjeno se vam bo obrestovalo v ponedeljek in četrtek. Kocke usode se bodo obrnile v ljubezni v vašo korist in srčni izvoljenec bo sledil vašim namigom. Prijetne besede bodo tiste, ki bodo prinesle ravnovesje in skladnost.

Denar: Odkriti pogovori so pot do ravnovesja in v tem obdobju vam bo omenjeno uspelo v celoti. Denarno se bodo zadeve obrnile v pričakovani smeri in upravičeno boste ponosni nase. Rdeča nit tedna bo drznost, kar vam bo v osnovi prineslo novosti in učinkovite preobrate.

Zdravje: Spremljala vas bo tiha sreča in blagostanje, tako bo čas namenjen ravnovesju, skladnosti in prijetnim preobratom. Modro je, da si vzamete čas za kreativne dejavnosti, kot je ples ali risanje občutkov. Venera vam bo prinesla dobre iztočnice za osebno rast.



Škorpijon

Ljubezen: Magnetična energija vam bo prinesla ugodne rešitve. Dogodki se bodo odvijali v smeri, ki bo prinesla poglobljene odnose in sodelovanja. S srčnim izvoljencem boste v tem tednu imeli delovni projekt in uspehi se bodo v vezi vrstili eden za drugim.

Denar: Kolo usode se bo zavrtelo v vašo korist v pogledu denarja. Po zvezdnih namigih je jasno, da boste imeli mnogo obveznosti, toda zadevam boste v celoti kos. Daleč v ospredju bo pogum, in če boste sledili notranjim smerokazom, boste do konca tedna tudi nagrajeni.

Zdravje: Zavedali se boste svoje moči in vendarle bodo prijetne besede tiste, ki bodo božale vašo dušo. Modro bo, da boste telesu v naravni obliki dodajali vitamine in se sprostili. Nemirni boste v sredo; v soboto bo priložnost, da naredite osebno bilanco.



Strelec

Ljubezen: Pridobili boste informacije, kako spremeniti zadeve in sprejeti delčke lastne preteklosti. Srčni izvoljenec vam bo ponudil roko in Venera bo prinesla paleto spodbudnih informacij. V tem tednu se vam bo obrestovala ognjevitost in imeli boste zelo pestre ideje.

Denar: Jupiter vam bo podaril zaupanje in v svoje življenje boste privabljali zanimive ljudi. Na delovnem mestu boste morali najti ravnovesje in se poglobiti v paleto dejavnosti. Daleč v ospredju bo želja po ravnovesju, in ko se boste pogovorili z nekom, ki mu zaupate, vam bo lažje.

Zdravje: Primeren teden bo, da boste vzeli barvice in narisali tisto, kar čutite v danem trenutku. Velja pa samo eno pravilo, da se izogibajte rdeče in črne barve. Duhovna znanja bodo tista, ki vam bodo prinesla notranji mir. Štele bodo prijetne besede.



Kozorog

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo do konca tedna povedal svoje mnenje in popolnoma od vas bo odvisno, do katere mere boste to sprejeli. Po zvezdnih namigih bo energetska prelomnica v sredo in šteli bodo pogovori. Sreča se skriva na strani pogumnih.

Denar: Resno in odgovorno bo na delovnem mestu, kar vam bo pomagalo do notranje moči in varnosti. Ključno bo, da najdete ravnovesje in da boste na pravilen način postavili osebne meje. Plodna dneva glede denarja bosta torek in četrtek.

Zdravje: Koristne učinke bo imelo tudi pisanje občutkov, tako boste poglobljeno sledili sebi. Jasno je, da se boste morali tudi sprostiti in narediti načrt, kam boste v bodoče vlagali energijo. Sprostila vas bo narava, kot tudi dejavnosti na prostem – sledite glasu srca.



Vodnar

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo prinesel paleto dobrih idej in ideali bodo botrovali za dober odnos. Čas v sebi skriva magnetičnost in odkrili boste nove potenciale. Jasno je, da boste tudi veliko na poti in da vam bo dvojina v tem tednu pričarala nasmeh na obraz.

Denar: Sodelavci vam bodo pokazali ogledalca, a če boste omenjeno sprejeli, je že druga zgodba. Res je, da boste blesteli z novimi idejami, a vendarle najdite tudi čas za umiritev. Venera vam bo prinesla tudi dobre iztočnice za rast in napredek v pogledu denarja.

Zdravje: Rdeča nit bodo pogovori, s čimer naredite tako v prenesem kot dejanskem pomenu korak naprej. Če si boste vzeli čas zase in naredili trden sklep, boste kmalu nagrajeni. V prostem času boste morali v tišini srca najti ravnovesje in spoznanje, kam vlagati energijo.



Ribi

Ljubezen: Brezpogojna ljubezen bo tista, ki bo prinašala magnetičnost, in odlično se boste počutili doma. Srčni izvoljenec vam bo do srede povedal svoje mnenje, po krajšem premisleku bo sledilo spoznanje, kako prav ima. Barva tedna bo svetlo zelena.

Denar: Na delovnem mestu sledijo preobrati in priložnost za nova znanja. Rdeča nit bo notranja moč in samozavestno boste stopili v ospredje. Ključna beseda tedna bo varnost in sledili bodo preobrati. Glede denarja vas po zvezdnih namigih čaka sreča.

Zdravje: Popaziti boste morali, da ne boste jedli preveč sladke hrane in da boste toplo obuti. Modro bo, da boste zapisovali svoje občutke in sledili svojim sanjam. Pozitivne misli bodo tiste, ki vam bodo pomagale, da boste v sivi vsakdan vnesli številčne barve.

