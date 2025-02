kultura

FOTO: V Krškem podelili Prešernove plakete

10.2.2025 | 09:40 | Foto: MO Krško

Krško - Na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je v soboto potekala v Kulturnem domu Krško, sta podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec in predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek domačim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete.

Na proslavi so podelili eno zlato, tri srebrne in 14 bronastih Prešernovih plaket. Zlato Prešernovo plaketo je prejela Karmen Kerle iz Kulturnega društva Svoboda Brestanica, ki je s svojim igralskim talentom, organizacijsko zavzetostjo in spoštovanjem do zgodovine kraja pomembno zaznamovala gledališko in kulturno dogajanje Brestanice ter širše. Srebrne Prešernove plakete so prejeli Irena Kožuh, ustanoviteljica rokodelske skupine Pridne roke Rajhenburga, ki s svojimi izvirnimi zamislimi, spoštovanjem do dediščine in skrbjo za ohranjanje starih vezov ter naravnih materialov pomembno prispeva h kulturnem utripu Brestanice, Matija Gorenc, član Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, ki se je izkazal kot vsestranski ustvarjalec – od igralca in režiserja do avtorja besedil ter vodje fotografske sekcije, s čimer pomembno prispeva k delovanju in prepoznavnosti društva, ter Aleš Mlakar, izjemen glasbenik in nepogrešljiv član Pihalnega orkestra Krško, ki je s svojim talentom zaznamoval številne orkestre po Sloveniji in tujini, kot solist in član različnih zasedb pa že desetletja bogati glasbeno dogajanje ter prispeva k širjenju in razvoju glasbene umetnosti. Bronaste Prešernove plakete so prejeli Sara Žgalin iz Kulturnega društva Brestanica, Žan Omerzu, Avgust - Guni Fabjančič, Mojca Brilej Behin, Jernej Brili, Lucija Golob (vsi iz Delavsko kulturnega društva Svoboda Senovo), Kaja Popelar, Pia Kržan (obe iz Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško), Jože Grajžl, Branko Slivšek, Janja Božič (vsi iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem), Tamara Vardič, Anja Jukič in Toni Sotošek (vsi iz Pihalnega orkestra Krško). Na slovesnosti so podelili še posebno priznanje z zahvalo, ki ga je za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost prejela Krajevna skupnost Brestanica. V imenu nagrajencev se je zahvalila Anja Jukič.

Slavnostna govornica je bila dolgoletna ljubiteljska ustvarjalka in predsednica Kulturnega društva Svoboda Brestanica Margareta Marjetič, ki je izpostavila, da je leto 2025 posebno leto, saj praznujemo kar dve osemdesetletnici – 80 let, odkar s Prešernovim dnem slavimo slovensko kulturo, in 80 let, odkar smo dočakali svobodo. France Prešeren je s svojo vizionarsko poezijo postavil most med preteklostjo in prihodnostjo, njegova Zdravljica pa ostaja simbol naših vrednot in sanj, je nadaljevala ter dodala, da so prav v času druge svetovne vojne v njegovih verzih prepoznali svetlobo upanja, ki nas je vodila k svobodnejši prihodnosti. V svojem govoru je opozorila na izzive digitalizacije in poudarila, da tehnološki napredek ne sme izpodriniti pristnih medčloveških odnosov. »Hitimo z digitalizacijo, a bojim se, da premalo premišljeno. Da poglablja razkorak med generacijami in vzbuja strah, ali bo ostalo še kaj prostora za medsebojne človeške odnose. Ali bomo še čutili potrebo po njih? Nikakor nisem proti napredku in razvoju, a pri tem ne smemo pozabiti na človeka, ki mnogo bolj kot tipke in klike, potrebuje živo besedo in bližino.« Ljubiteljska kultura, ki jo z ljubeznijo in predanostjo ustvarjajo številni posamezniki, je temelj vsake družbe – iz nje pogosto vzniknejo tudi vrhunski ustvarjalci, ki s svojim delom ponesejo ime naše dežele v svet. Zato ob današnjem prazniku ne slavimo le umetnosti, temveč tudi vrednote, ki nas povezujejo in nam omogočajo, da v svobodi soustvarjamo svojo prihodnost. Toda kultura ni umetnost, je še poudarila slavnostna govornica. »Kultura je vse tisto, kar sega v vse pore našega življenja, nekaj, kar človek je in kar naj bi bil. Je tisti prosim in hvala. Je pozornost, sočutje, odgovornost, poštenost in odpuščanje. Je moč za pogovarjanje. Naša prihodnost ni v prevladi, ampak v sodelovanju, medsebojnem spoštovanju. Vse to pa je pomemben del vzgoje, a vzgoja in kultura sta sestri, ki se dopolnjujeta v sožitju. Tam, kjer ni odkrite besede in spoštovanja, tam tudi kultura umolkne.«

Zbrane sta nagovorila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec, ki je izpostavil, da se mestna občina Krško lahko pohvali z bogato mrežo kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki s svojim delom soustvarjajo kulturni utrip našega prostora. »Ljubiteljska kultura je, kar daje občutek pripadnosti in povezanosti. Prav ljubiteljski kulturniki ste tisti, ki v našem okolju skrbite, da odri ne samevajo, da ljudska dediščina ne tone v pozabo in da umetnost vedno znova najde pot med ljudi. Danes zato podeljujemo priznanja tistim, ki s svojim delom in vztrajnostjo puščate neizbrisen pečat. Ta priznanja niso le simbol zahvale – so opomnik, da vaše delo cenimo, da se ga zavedamo in da brez vas naša kultura ne bi bila tako živa in raznolika.« V nadaljevanju je še izpostavil, da kultura ni le nekaj, kar prejemamo, temveč nekaj, kar soustvarjamo. »Zato naj bo današnji praznik priložnost, da se vprašamo, kaj lahko sami prispevamo k njenemu ohranjanju in razvoju. Naj bo to s podporo lokalnim ustvarjalcem, z obiskovanjem prireditev, z branjem slovenske literature ali preprosto s tem, da mlajšim generacijam predamo spoštovanje do jezika in umetnosti,« je pozval podžupan.

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki je potekala v soorganizaciji Mestne občine Krško, Zveze kulturnih društev Krško in JSKD OI Krško, sta oblikovala Pihalni orkester Krško in Vokalna skupina GLOSS, za vezno besedo pa je poskrbela Tanja Urek.

