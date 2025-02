družabno

90 let Rudija Drganca: Prišli so mu čestitat

10.2.2025 | 11:50 | Renata Mikec

V Krškem so se srečali kolegi in prijatelji, ki so lep del svojega življenja dali policiji in še vedno živijo njeno poslanstvo. Na fotografiji (od leve proti desni) so: Andrej Zbašnik, Miha Molan, Rudi Drganc, Marjan Petan in Zlatko Pirš. Tokratni razlog srečanja je bilo praznovanje 90. rojstnega dne prvega načelnika inšpektorata milice na takratni UNZ Krško Rudija Drganca, ki je funkcijo prevzel leta 1980. Čestitali so mu vsi načelniki Inšpektorata milice, Inšpektorata policije oziroma Sektorja uniformirane policije na Upravi za notranje zadeve Krško oziroma Policijski upravi Krško v zadnjih tridesetih letih – Miha Molan, Zlatko Pirš in Marjan Petan. Pred vodenjem inšpektorata oziroma sektorja so bili Drganc, Molan in Petan tudi komandirji Policijske postaje Krško. Na srečanju se jim je pridružil zdajšnji pomočnik direktorja Policijske uprave Novo mesto Andrej Zbašnik. Srečanje je gotovo dokaz, da povezanost med ljudmi, ki so del svojega življenja posvetili varnosti in delu v skupnosti, ne pozna meja časa.

Foto: PU NM

