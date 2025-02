dolenjska

Športna dvorana raste

10.2.2025 | 19:00 | L. Markelj

Šentjernej - Od lanske pomladi, ko so podrli staro šolsko telovadnico, ob stavbi OŠ Šentjernej hitro nastaja nova športna dvorana. Z njo bodo nadomestili telovadnico, ki je bila zgrajena pred 45 leti. Postala je premajhna in ni več ustrezala vsem zahtevam za učni proces ter za izvajanje treningov in tekem. Bila je tudi energetsko potratna. Kot pove župan Jože Simončič, dela potekajo dobro, stavba je pod streho, na kateri bodo sončni paneli, urejene so izolacija, fasada, zasteklitev. Za naložbo, ki bo brez opreme stala okoli 4,5 milijona evrov, je občini uspelo pridobiti nepovratna sredstva: z gospodarskega ministrstva milijon evrov, z Eko sklada skoraj 804 tisočake, za januar pa je napovedan še razpis Fundacije za šport, na katerem bodo tudi kandidirali. Župan pravi, da je izvajalec del, ljubljansko podjetje Dema Plus, ujel vse roke, in računajo, da bodo otroci ob koncu septembra že telovadili v novi športni dvorani, ki bo sprejela do 665 obiskovalcev in bo nudila tudi razvoj ekipnih športov v Šentjerneju.

‹ nazaj