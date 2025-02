dolenjska

O dražbi niso bili obveščeni

10.2.2025 | 13:45 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je razpisala javno dražbo za prodajo nepremičnin, ki se nahajajo ob Mušičevi in Gubčevi ulici na območju Grma in so umeščene v poslovno-stanovanjski okoliš. Potekala bo v četrtek, 20. februarja, ob 8. uri v prostorih občine na Seidlovi cesti. Krajevna skupnost Kandija - Grm o nameri občine ni bila obveščena.

Mestna občina objavila javno dražbo nepremičnin za gradnjo najemnih stanovanj na Grmu – V KS Kandija - Grm bi bili veseli, če bi občina pri postavljanju razpisnih pogojev sodelovala z njimi – Urejajo igrišče na zelenici pod grmskim gradom

Prodaja vrstnih garaž ter zemljišči, na katerih se nahajata parkirišči in stavba, je namenjena izključno gradnji tri- ali večstanovanjske stavbe, so navedli na občini. (Foto: M. Ž.)

»Časi, ko je mestna občina na naslove svetov KS pošiljala obvestila o nameravanih delih, so že za nami. Zdaj jim zakonodaja namreč tega nič več ne nalaga. Bi pa bili veseli, če bi občina, kadar prodaja svoje zemljišče, pred odločitvijo, kaj dati v razpisne pogoje, sodelovala s KS, ki dobro pozna potrebe v svoji okolici,« meni predsednica krajevne skupnosti Sonja Simčič. A so bili malo pomirjeni, ko so prebrali napoved dražbe, saj so videli, da bo ureditev, ki jo zahteva prodajalec, boljša kot zdaj. »Tam so zdaj neurejene garaže in služnostna pot s parkiriščem, kupec pa bo moral graditi stanovanjsko zgradbo s tremi, štirimi stanovanji,« doda.

Sicer je bilo lansko leto za KS Kandija - Grm zelo delovno; kot pove Simčič, so končali pet projektov; največji je bil ureditev igrišča na zelenici pod grmskim gradom.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj