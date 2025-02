posavje

Nadaljuje se rekonstrukcija Ceste bratov Milavcev

10.2.2025 | 09:00 | M. K.

Brežice - V Brežicah se nadaljuje rekonstrukcija dela Ceste bratov Milavcev v Brežicah, ki vključuje obnovo ceste, izgradnjo površin za pešce in kolesarske pasove ter posodobitev vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Prav tako bo urejena nova javna razsvetljava in izboljšano odvodnjavanje, so sporočili z občine. Rekonstrukcija poteka na odseku v dolžini 350 m med križišči z ulicami Obrtno ulico in Dalmatinovo ulico. Vrednost projekta znaša 675.000 evrov z DDV, v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec del je krški Kostak.

Na območju rekonstrukcije ceste je potrebna delna ali popolna zapora ceste, ki bo trajala do 30. maja 2025. Trenutno je zaprta cesta na odseku med Dalmatinovo in Mladinsko ulico, obvoz je urejen.

Večfazna obnova

V letih 2021 in 2022 je bila že izvedena 2. faza rekonstrukcije Ceste bratov Milavcev. Obsegala je rekonstrukcijo dotrajanega cestišča, izdelavo površin za pešce in kolesarje, izvedbo javne razsvetljave ter odvodnjavanje. Vrednost investicije je znašala dobrih 467.000 evrov. 2. faza je potekala od cerkve Sv. Roka do križišča z Obrtno ulico v Brežicah. V načrtu je še del 3. faze, ki predvideva ureditev Ceste bratov Milavcev med križišči z Dalmatinovo ulico in krožiščem na Cesti svobode. Načrtovani sta tudi 1. in 4. faza rekonstrukcije, ki bosta obsegali ureditev Ceste bratov Milavcev ob Trgu izgnancev in ureditev Trga izgnancev samega, časovni načrt izvedbe pa je odvisen od razpoložljivih sredstev občinskega proračuna v prihodnjih letih.

‹ nazaj