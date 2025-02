gospodarstvo

Lani za spodbude gospodarstvu 1,2 milijona evrov

10.2.2025 | 08:15 | M. K.

Krško - V mestni občini Krško so lani za spodbujanje gospodarske dejavnosti namenili 1,2 milijona evrov. Sredstva so usmerili v financiranje podpornih institucij podjetjem, subvencije malemu gospodarstvu in razvoj poslovnih con. Med večjimi naložbami v letošnjem letu načrtujejo razvoj poslovne cone Vrbina, kjer bo nastal podjetniški inkubator.

Krško (Foto: MO Krško)

Od 1,2 milijona evrov, kolikor jih je občina lani odštela za razvoj podjetništva in turizma, so pol milijona evrov namenili za financiranje Centra za podjetništvo in turizem Krško, 400.000 evrov za subvencije v malo gospodarstvo in neposredne naložbe v poslovne cone in 250.000 evrov za pomoč mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, so sporočili iz občine.

V letu 2024 je občina prvič izvedla tudi javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v gospodarstvu, v okviru katerega so trem gospodarskim subjektom dodelili 250.000 evrov. Denar je bil namenjen sofinanciranju kupnine za stavbna zemljišča, sanacijo degradiranih zemljišč, plačilo komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča. Na ta način bodo v občini kmalu pridobili tri nove proizvodne objekte, v katerih bo delo našlo 25 novih zaposlenih, so zapisali.

V letošnjem letu občina načrtuje ureditev komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbina, s čimer bodo ustvarili pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj za nove poslovne stavbe. Med drugim v coni načrtujejo izgradnjo podjetniškega inkubatorja, najmanj devetim proizvodnim startupom bodo omogočili prehod iz garažnih prostorov v bolj resno proizvodnjo, hkrati pa zagotovili dodatne pisarniške prostore za najmanj 11 novih storitvenih startupov.

