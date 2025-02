šport

Trebanjci po zasuku do zmage v Ribnici; Celjani ugnali Ivančane

10.2.2025 | 07:50 | STA

Rokometaši Trima Trebnjega so v 18. krogu lige NLB v gosteh premagali Riko Ribnico z 31:27 (16:17).

Foto: RD Riko Ribnica

* Dvorana ŠC Ribnica, gledalcev 320, sodnika: Backović, Palačković.

* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Žabić 5, Pogorelec, Planinšek 5, Klun 1, Mihelič, Žagar 7, Stefanović 1, Begić Zbačnik, Skol 2, Begić 3, Cimerman, Kasumović, Knavs 3.

* Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 1, Didovič, Jurečič 10 (2), Pipp, Soršak 1, Kotar 2, Miklavec 5, Grmšek 5, Grbić 2, Baznik, Cingesar 3, Nešić 1, Krešić 1, Smolič.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (0), Trimo Trebnje 2:2.

* Izključitve: Riko Ribnica 4 minute, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: Didović (57.).

Rokometaši Trima v Ribnici niso dovolili presenečenja in ostajajo v boju za naslov prvaka. A lahkega dela niso imeli, kar so predvidevali že pred začetkom. Ribnica je vsekakor zahteven tekmec, kar je decembra občutil Grosist Slovan, ki je proti njej izgubil celo v domači dvorani.

Tudi tokrat so se dolgo časa dobro držali. Prvi polčas so dobili s 17:16, vodili pa so tudi že za štiri gole, po golu razpoloženega Žana Žagarja je bilo v 26. minuti na semaforju 16:12.

Toda v drugem delu so Trebanjci vendarle postavili stvari na svoje mesto. V 33. minuti so povedli z 19:18, domači so jim še nekaj časa sledili, ko pa so po nekaj obrambah Tina Hercega (ubranil je dve sedemmetrovki, še eno so domači zgrešili) in golu Marka Kotarja v 45. minuti pri rezultatu 24:28 prišli do štirih golov prednosti, se je že slutilo, da presenečenja ne bo. Zmage gostov domači niso več ogrozili.

V naslednjem krogu bo Trimo gostil Urbanscape Loko, Riko Ribnica bo gostovala v Krškem.

Celje pivovarna Laško - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 26:22 (16:12)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so premagali ekipo Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica s 26:22 (16:12).

Foto: Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

* Dvorana Štore Green Steel, gledalcev 520, sodnika: Gorenc, Košir.

* Celje Pivovarna Laško: Češek, Kozina, Gaberšek, Perić 3, Marguč, Mazej 3, Bognar 2, Belej 1, Gregorič 1, Onufriienko 2, Milićević 7, Malović, Makuc 6, Hurtado Vergara 1, Mlakar.

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 2, Kolarič 1, Tekavčič 2, Stopar, Javor 4 (2), Klemenčič, Ravnikar 2, Pirnat, Grum, Bradač, Korošec 5, Ključanin 1, Kompare 3, Košir 2.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 1 (0), Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 4 (2).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 14, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeč karton: /.

Celjani so dosegli pričakovano zmago, 15. v sezoni, s katero so se utrdili na vrhu lestvice. Tekmeci iz Ivančne Gorice danes niso bili popolnoma podrejeni, a vendarle daleč od možnosti za presenečenje.

Celjani so v dvoboju z devetim moštvom lige že kmalu v prvem delu povedli za tri ali štiri gole, potem pa prednost povečali na šest (12:6). V nadaljevanju prvega polčasa je takšna prednost ostala do 29. minute, končnico pa so bolje odigrali gostje in znižali na -4.

Vseeno pa so Celjani, ki so tokrat domačo tekmo igrali v Štorah, prednost s polčasa brez večjih težav obdržali tudi v nadaljevanju.

Gostujoča zasedba se je zadnjič približala na 15:18 v 37. minuti, imela je še priložnost, da s sedmih metrov zniža le na dva gola zaostanka, a Alan Javor ni zadel. Deset minut pozneje so imeli pivovarji spet trdnejše vodstvo +5, v 53. minuti pa so povišali na +6 (23:17) in tekma je bila odločena.

Pri domačih je bil strelsko najbolj razpoložen Uroš Miličević s sedmimi goli, enega manj je dosegel Andraž Makuc, za goste je Lucijan Korošec zbral pet golov.

V naslednjem krogu bo v soboto zasedba iz Ivančne Gorice gostila Koper.

* Izidi, 18. krog:

- petek 7. februar:

Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan 26:27 (13:11)

Gorenje Velenje - Koper 30:22 (13:10)

Jeruzalem Ormož - Misteral Krško 37:26 (21:11)

- sobota, 8. februar:

Krka - Slovenj Gradec 32:28 (15:13)

- nedelja, 9. februar:

18.00 Riko Ribnica - Trimo Trebnje 27:31 (17:16)

Celje Pivovarna Laško - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

26:22 (16:12)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 18 15 2 1 571:491 32

2. LL Grosist Slovan 18 14 1 3 541:483 29

3. Trimo Trebnje 18 13 2 3 544:464 28

4. Krka 18 11 2 5 514:466 24

5. Gorenje Velenje 18 10 1 7 511:481 21

6. Slovenj Gradec 18 7 2 9 479:509 16

7. Urbanscape Loka 18 5 5 8 469:472 15

8. Riko Ribnica 18 6 3 9 524:541 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 18 4 4 10 472:501 12

10. Jeruzalem Ormož 18 5 1 12 498:550 11

11. Misteral Krško 18 5 0 13 480:552 10

12. Koper 18 1 1 16 454:547 3

