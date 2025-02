šport

Žana Pinterič in Barbra Pia Križe državni prvakinji

10.2.2025 | 07:40 | STA

Vrhnika - Državno prvenstvo v dvoranskem lokostrelstvu je na Vrhniki v skrajšanem formatu organiziral lokostrelski klub DLL-Potens v sodelovanju krovno zvezo. V olimpijskih disciplinah so zmagali Žana Pintarič (Paradoks) in Den Habjan Malavašič (Kamnik) v ukrivljenem ter Barbra Pia Križe (Dolenjske Toplice) in Tim Jevšnik (Gornji Grad) v sestavljenem loku.

Tekmovanje na Vrhniki (Foto: Lokostrelska zveza Slovenije)

Tekmovanja, ki je potekalo v športni dvorani OŠ Antona Martina Slomška, se je udeležilo 281 lokostrelcev iz 33 slovenskih klubov.

V prvem delu so potekale tri izmene kvalifikacij, po katerih so razdelili kolajne za mlajše kategorije in starejše od 50 let, za najboljše štiri v članskih posamičnih kategorijah pa so organizatorji izpeljali tudi polfinale in finale, so zapisali pri Lokostrelski zvezi Slovenije.

Državne naslove so v članski konkurenci osvojili še Janja Ferjančič (Budanje) in Gregor Dolar (Kamnik) v golem loku, Klara Miklavčič (MINS Postojna) in Borut Bensa (Gorica) v tradicionalnem loku ter Erika Volk Rupar (MINS Postojna) in Miha Šket (Čelešnk) v dolgem loku.

