FOTO: Zgorela dva objekta in avtomobil

10.2.2025 | 07:00 | Foto: PGD Pirošica in PGD Skopice

Bušeča vas - V Bušeči vasi, občina Brežice, je v soboto zvečer gorela brunarica, ob njej tudi strojna lopa in osebni avtomobil. Gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki in Skopice so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in preprečili širjenje požara na delovni stroj in stanovanjski objekt. Osebni avtomobil in objekta v izmeri 10x13 in 7x10 so uničeni. Obveščene so pristojne službe.

