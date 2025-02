šport

Oslabljena Krka izgubila v Podgorici

9.2.2025 | 19:20 | STA, M. Ž.

Podgorica - Novomeščanom v Podgorici v 20. krogu lige Aba ni uspelo pripraviti presenečenja. Močno oslabljeni, igrali so brez Nika Bačvića, Marca Garcie, Mihe Cerkvenika in Jake Čebaška, so se sicer dobro borili, bili skoraj tri četrtine tekme enakovreden tekmec, a nato jim je zmanjkalo moči, tako da je nekdanja ekipa njihovega trenerja Dejana Jakare zanesljivo zmagala. Studentski centar je zmagal s 101:90.

Pri Krka je bil s 16 točkami najučinkovitejši Tayler Persons.

Gostitelji so tekmo odprli z vodstvom 8:0, nato v prvi četrtini vodili tudi za deset točk, a v drugi so gosti vzpostavili ravnotežje in začeli tekmeca loviti. Do polčasa so razliko zmanjšali, na 55. točki tekmeca ujeli, v 26. minuti pa po trojki Jana Špana prvič na tekmi povedli, izid je bil takrat 66:68. Nato so vodili tudi s 70:69, a to je bilo njihovo zadnje vodstvo na tekmi.

Z delnim izidom 7:0 so domači spet ušli, na zadnji odmor so odšli s sedmimi točkami prednosti, nato pa na začetku zadnje četrtine zadeli še trojko in si povečali moralo. Sredi zadnjega dela so vodili že za 15 točk, Slovencem pa njihove zmage ni uspelo več ogroziti.

Pri Krki je bil s 16 točkami najučinkovitejši Tayler Persons, pri domačih jih je Luka Bogavac dosegel 22, zadel je tudi štiri mete za tri točke, teh so domači zadel 13.

V naslednjem krogu bo Krka gostila Partizan.

Studentski centar - Krka 101:90 (31:21, 54:51, 81:74)

* Dvorana Morača, gledalcev 500, sodniki: Obrknežević, Ćalić, Jevtović (vsi Srbija).

* Studentski centar: Neal 20 (5:6), Pavlićević 14, Anđušić 4 (2:2), Hadžibegović 2, Vučeljić 8, Nikolić 11 (5:6), Drobnjak 11 (4:4), Bogavac 22 (2:3), Mirković 9.

* Krka: Robinson 7 (2:2), Mirtič 13 (2:4), Persons 16 (3:3), Jurković 10 (1:1), Špan 11 (2:3), Skeens 13 (1:2), Smrekar 6 (2:2), Klobučar 14 (5:5).

* Prosti meti: Studentski centar 18:21, Krka 18:22.

* Met za tri točke: Studentski centar 13:27 (Pavličević 4, Bogovac 4, Vučeljić 2, Neal, Drobnjak, Mirković), Krka

8:26 (Špan 3, Robinson, Mirtič, Persons, Jurković, Klobučar).

* Osebne napake: Studentski centar 21, Krka 25.

* Pet osebnih napak: Klobučar (40.).

