Častna krajanka Senovega družinska zdravnica Janja Zorko Kurinčič

9.2.2025 | 11:10 | M. Ž., foto: Boštjan Colarič

Senovo - V spomin na napad XIV. divizije na nemško postojanko na Senovem v noči z 9. na 10. februar leta 1944 so v petek zvečer na Senovem z osrednjo prireditvijo obeležili krajevni in kulturni praznik. Najvišji naziv – častna krajanka so podelili dolgoletni, zdaj že upokojeni družinski zdravnici Janji Zorko Kurinčič.

Naziv častna krajanka so podelili dolgoletni, zdaj že upokojeni družinski zdravnici Janji Zorko Kurinčič. (Foto: Boštjan Colarič)

Kot je uvodoma poudaril predsednik sveta KS Senovo David Vižintin, je bil čas med drugo svetovno vojno čas pogumnih posameznikov, ki so pogumno stopili skupaj z mislijo na boljši jutri. »Prevečkrat to jemljemo za samoumevno, a vendar nas zgodovina uči, da ni tako, sploh danes ob tako hitro spreminjajočem se globalnem svetu,« je opozoril in poudaril, da se mora vsak vedno znova vprašati, ali smo storili dovolj oziroma kaj lahko še storimo, da bi naši zanamci lahko uživali v boljšem jutri, so sporočili iz KS Senovo. Izmed aktivnosti in naložb v lanskem letu je izpostavil predvsem obnovo cest in pomoč pri obnovi voznega parka PGD Senovo in PGD Mali Kamen.

Zbrane je nagovoril tudi podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec, ki je med naložbami na območju KS Senovo za prihodnje leto napovedal nadaljevanje gradnje širokopasovnega omrežja, rekonstrukcijo cest Bohor-─Srebotno in Jablance-─Zalog ter skorajšnji zaključek obnove na Belem pesku.

Vsi prejemniki krajevnih praznanj

Prva častna krajanka

Po sedmih častnih krajanih, kolikor jih ima Senovo, so na predlog Društva upokojencev Senovo prvič podelili naziv častne krajanke družinski zdravnici Janji Zorko Kurinčič, ki je od začetka svojega službovanja pa vse do upokojitve ostala zdravnica v ambulanti zdravstvene postaje na Senovem in skrbela za zdravje krajank in krajanov ter širše.

Kot so zapisali v obrazložitvi, je bilo zanjo delo družinske zdravnice poslanstvo, ki ga je štirideset let opravljala predano, odgovorno in častno. Skrbela je za dobrobit več generacij, ta skrb pa se je še posebej izkazala, ko je posameznike obiskala tudi na domu ali pa stanje pacientov preverila tudi, ko ni bila v službi, in z njimi stkala posebne vezi.

Zorko Kurinčič se je spomnila svojih začetkov: »Kmalu sem spoznala, da je delo v splošni ambulanti še vse kaj drugega, kot le napisati kakšen recept. In da je imel prof. Milčinski na predavanjih o medicinski etiki popolnoma prav, ko nam je vztrajno polagal na srce, da mora biti zdravnik svojemu bolniku v prvi vrsti zdravnik, pa tudi spovednik, advokat, tolažnik. In da bolnik ni ključnica ali obrabljen kolk, ampak človek, ki si zasluži in potrebuje celostno obravnavo.«

Kulturni program, ki je bil posvečen predvsem dediščini rudarstva, so pripravili učenke in učenci OŠ XIV. divizije Senovo.

Na Senovem jo je, kot je dejala, pričakal kolektiv čudovitih ljudi, zdravnikov in medicinskih sester. »Priznanje sprejemam z veseljem in ponosom. Zaslužijo si ga tudi vsi moji nekdanji sodelavci in sodelavke. Brez timskega dela in dobre ekipe v medicini ne more biti dobrih rezultatov,« je poudarila.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo so podelili zgodovinarki in knjižničarki Urški Šoštar iz Valvasorjeve knjižnice Krško za njeno delo pri raziskovanju sakralne dediščine na območju Malega Kamna in Reštanja, zbrano v knjigi »Sveta Barbara, sveta Neža, prosita za nas!«, in predsedniku DKD Svoboda Senovo Jožetu Šolnu, ki društvo s štirimi sekcijami vodi že deset let, petnajst let je vodil tudi pihalni orkester, katerega član pa je že skoraj 50 let.

Priznanja krajevne skupnosti z znakom sta prejela Tomaž Županc za uspešno vodenje in razvoj športnih dejavnosti na Senovem in Bojan Vovčko za požrtvovalno delo v Folklorni skupini DKD Svoboda Senovo.

Priznanja krajevne skupnosti pa so dobili perspektiven spidvejist Sven Cerjak, harmonikaš in absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne Nik Baškovič, predsednik in že 40 let predan klarinetist Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo Niko Pavlič, aktiven član Turističnega društva Senovo Stanislav Kozole in upokojena dipl. medicinska sestra Slavica Molan za dolgoletno požrtvovalno izvajanje patronažne službe. Za dvajset let delovanja je jubilejno priznanje prejela enota Valvasorjeve knjižnice Krško na Senovem, za devetdeset let pa Čebelarsko društvo Senovo-Brestanica, so navedli v krajevni skupnosti.

Pred prireditvijo so k spominskemu obeležju XIV. divizije položili spominski venec.

Rastoča knjiga

Kulturni program, ki je bil posvečen predvsem dediščini rudarstva, so pripravili učenke in učenci OŠ XIV. divizije Senovo pod vodstvom Irene Škoberne in Vide Geršak v sklopu projekta Rastoča knjiga. V goste so povabili tudi dr. Janeza Gabrijelčiča, idejnega vodjo projekta Rastoča knjiga, ki ga je tudi predstavil. Ravnatelj šole Andrej Lenartič pa je na sedem knjig simbolno položil kip jamskega škrata Perkmandelca za sedem let projekta na šoli.

Predstavniki sveta KS in krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Senovo so pred prireditvijo k spominskemu obeležju XIV. divizije položili spominski venec.

Zaigral je tudi domači pihalni orkester DKD Svoboda, članice Aktiva podeželskih žena sv. Anton iz Gorenjega Leskovca in Društvo malih vinogradnikov iz Kališevca pa so poskrbeli za pogostitev ob zaključku.

