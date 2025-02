novice

Komentar: Morda smešni, a zelo nevarni

9.2.2025 | 18:00 | Igor Vidmar

Ko smo se odločili, da imamo dovolj socialističnih samoupravnostnih eksperimentov, da bi radi imeli nad sabo več političnih strank, in ne le ene, smo pričakovali, da bomo v novi ureditvi ohranili vse, kar je bilo v starem sistemu dobrega in učinkovitega, zavrgli vse tiste bedarije, ki so nas vlekle nazaj in nam onemogočale, da bi postali druga Švica, s tem da bi od tistega, kar smo hodili občudovat čez zahodno in severno mejo, pobrali le najboljše. Jok. Ni se izšlo. Tisti, ki so prišli na oblast (ali pa tam ostali), tega niso razumeli tako in so se trudili delati obratno. V obraz so nam treščile vse smeti kapitalizma. Vmes je bilo sicer tudi kaj dobrega, a slabega je bilo preveč.

Danes se svet giblje v precej napačno smer. Vajeti svetovne politike prevzemajo nenavadni in sporni liki. Klobasajo neumnosti. Čeprav se jim večina smeji in jim ne verjame, radi poslušajo, kaj jim obljubljajo, in jih, razočarani nad vsem, kar so jim v preteklosti dajali tisti, ki so pametno govorili in se lepo obnašali, volijo.

Pa se to ne dogaja le v Ameriki. Gre za svetovni trend. In ni se začelo s kandidaturo slovenskega zeta za predsednika ZDA pred devetimi leti. Dogaja se, odkar so ljudje začeli izbirati vodje. Čeprav gre za precej nevarno početje, se vedno znova ponavlja. Tudi izkušnja z Mussolinijem in Hitlerjem sveta ni izučila. Tudi Hitlerju so se na začetku tako kot Trumpu smejali, ga imeli za klovna. Tega, kako nevarno je takim ljudem dati priložnost, da se polastijo oblasti, se svet vedno znova zave prepozno.

To, kar počne ta trenutek Donald Trump, se zdi noro. Nesramno preti Kanadi, eni najbogatejših in najbolje urejenih držav na svetu, da jo bo priključil ZDA, izziva Evropo s priključitvijo Grenlandije, hoče si prisvojiti Panamski prekop, trmoglavo s carinami kaznuje države, ki po njegovem mnenju niso dovolj podložne ZDA. Že nekaj dni po vselitvi v Belo hišo je z novimi ukrepi in zakoni prizadel milijone svojih državljanov, tudi mnoge, ki so ga volili. A tako kot v Združenem kraljestvu po brexitu tudi v ZDA po izvolitvi Trumpa poti nazaj ni, pa če je tistim, ki so glasovali zanj, še tako žal.

Čeprav se tudi pri nas v javnosti že dolgo pojavljajo modeli, katerih retorika je sumljivo podobna Trumpovi, o slovenskem Trumpu še ne moremo govoriti. Vendar to ne pomeni, da se ne bo jutri našel nekdo, ki mu bo uspelo. Oglejte si katerega izmed nastopov ultravztrajnostnega plavalca Martina Strela, ki za zdaj še nima političnih ambicij, in spomnite se na simpatičnega tragično preminulega predsedniškega kandidata izpred 35 let Ivana Krambergerja. 18,5 odstotka glasov je dobil na volitvah. Le osem odstotkov manj kot Jože Pučnik, za katerim je takrat stala skoraj vsa opozicija. Ti tipi so morda komu smešni, a se ne gre igrati z njimi. Lahko so zelo nevarni.

