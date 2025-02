družabno

Krshkopoljac s premiero

9.2.2025 | 16:15 | Renata Mikec

Na Valu 202 smo nedavno lahko kot popevko tedna poslušali skladbo brežiške zasedbe Krshkopoljac z naslovom Hej, hej. Gre za njihov čisto sveži singel, ki prinaša mešanico močnih ritmov, prodornega besedila in odlične energije. V zasedbi so vokalist Domen Majcen Dodo, kitarist Tomo Gregel, baskitarist Ante Tokalić Tox in bobnar Frenk Les, s svojo unikatno kombinacijo rocka, vplivov alter glasbe in iskrenih pripovedi navdušujejo poslušalce, kamor koli pridejo. Zdaj se pripravljajo na veliki koncert in premiero albuma Propaganda, ki bo v ljubljanskem Kinu Šiška 11. marca. Album bo izšel pod okriljem založbe Dallas Records, na njem pa bo tudi skladba Hej, hej, ki že navdušuje.

