dolenjska

V ospredju tokrat narodno-zabavna glasba

9.2.2025 | 09:45 | M. Ž., foto: Primož Primec

Dolenjske toplice - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je KUD Dolenjske Toplice pripravil tradicionalno proslavo, poimenovano S kulturo iz preteklosti v prihodnost. Rdeča nit letošnje je bila narodno-zabavna glasba, slavnostni govornik pa je bil domači župan Franc Vovk.

Slavnostni govornik je bil župan Franc Vovk. (Foto: P. Primec)

Osrednji del večera je pripadal pogovoru moderatorke Brigite Zupančič Tisovec s Petrom Finkom in Matejem Kocjančičem, legendama slovenske narodno-zabavne glasbe. Z obiskovalci sta delila svoje izkušnje pri izvajanju glasbe, pisanju besedil in melodij, je sporočil Primož Primec, predsednik KUD Dolenjske Toplice.

Brigita Zupančič Tisovec se je pogovarjala s Petrom Finkom in Matejem Kocjančičem.

Med programom je nastopil MePZ Dolenjske Toplice, učenca topliške šole Janez Bučar in Zoja Farič, harmonikar Tjaš Medved in pianistka Aleksandra Fink. V spremljevalnem programu sta bili na ogled dve razstavi, in sicer o Butalcih KD Rak Rakek in risb učencev OŠ Dolenjske Toplice, ki je nastale ob pripravi Občinske celostne prometne strategije.

Za pogostitev so poskrbeli domača društvo podeželskih žena in vinogradnikov, članica DPŽ Cirila Vidmar pa je poskrbela tudi za čudovito dekoracijo avle.

‹ nazaj