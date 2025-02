šport

Odbojkarji Krke do prve zmage v modri skupini

9.2.2025 | 08:40 | Besedilo in foto: S. V.

Novo mesto - Odbojkarji Krke so v petem krogu modre skupine gostili Merkur Triglav s Kranja. Za svojo prvo zmago v modri skupini so potrebovali štiri nize, za njo pa je bil najbolj zaslužen Matic Rojnik. Zbral je 23 točk, od tega kar 7 z začetnim udarcem.

Za zmago so odbojkarji Krke potrebovali štiri nize. (Foto: Simon Vesel/MOK Krka)

V tekmo so nekoliko bolje krenili gostujoči odbojkarji in hitro pobegnili na prednost s 3:6, a tu se jim je za nekaj minut povsem ustavilo. Domači Rojnik je namreč uprizoril neverjetno serijo začetnih udarcev, ki so se končali z neposredno točko z začetnega udarca ali pa s povsem oteženim napadom gostov, ki so ga Novomeščani zlahka ubranili in dosegli točko. Po bloku Medveda za 11:6 je gostujoči trener Rop vzel še drugi odmor, a to ni zmedlo Rojnika, ki je nadaljeval vse do vodstva Krke s 16:6. Gosti so nato le ukrotili sprejem, zaigrali bolje, a bili do konca niza brez pravih možnosti za preobrat. Krka je niz dobila s 25:16, Rojnik pa je v prvem nizu zbral kar 8 točk, od tega 6 z asi.

Triglavani so v drugem nizu prikazali več odpora. Popravili so igro na sprejemu, v napadu sta se razigrala Vinkovič in Jančič, domači Mikulass Koch pa je raznoliko razigraval svoje napadalce, kjer je še naprej izstopal razigrani Rojnik. Slednji je z uspešnim napadom Krko povedel do vodstva s 16:14, kar je bil povod za odmor gostov.

Po napaki domačinov so se gosti približali na točko zaostanka (18:17), a domači trener Mišin je v pravem momentu reagiral z odmorom in dovolj zmedel Vinkoviča, da je ta zgrešil naslednji servis. Krka je v nadaljevanju storila manj napak, bila zanesljiva v napadalnih akcijah in tako pobegnila na 22:17. Bregar je domačinom priigral prvo zaključno žogo, drugo pa je z zvitim napadom izkoristil Rojnik za zmago Krke s 25:19.

V tretjem nizu je sprva ob vodstvu z 11:9 bolje kazalo Krki. Sledile so uspešne minute gostov, domačinom pa niti najmanj niso šle v prid lastne napake. Kranjčani so povedli z 11:14, pri tem rezultatu pa je Mišin vzel svoj drugi odmor. Pravega učinka ni bilo, zato je v nadaljevanju poskusil še z menjavo na mestu korektorja in namesto Bregarja v igro poslal Glamočanina.

Krkaši so uspeli zmanjšati zaostanek, a Triglav je hitro odgovoril z vezanima točkama, Šikanič je bil uspešen v bloku, napadalno točko pa je prispeval Jančič. Sledil je še zadnji juriš Novomeščanov, ki so z uspešnim blokom prišli do točke zaostanka (21:22). V napeti končnici so več zbranosti pokazali gosti. Vinkovič je z blokom priigral prvo zaključno žogo gostom, Rojnik je Krka ohranil v igri, nato pa so gosti z novim blokom postavili končnih 22:25.

Energijo s konca dobljenega niza so gostje ponesli tudi v četrtega in vse do polovice niza držali prednost treh, štirih točk. Domačim se je poznal, da je manjkal Bregar in splošen padec prodornosti v napadu. V drugem delu niza so le strnili vrste. Po uspešni točki Kosmine in Lindiča se je Krka približala na točko zaostanka, sledila pa je še napaka gostov za izenačenje. Po točki Travnika in novi napaki gostov je Krka prešla v prvo vodstvo z 21:20.

Gostujoči trener Rop je reagiral odmorom, po katerem je Jančič poskrbel za novo izenačenje. Po uspešnem napadu Vinkoviča je bolje kazalo gostom, a je za izenačenje na 23 poskrbel Kosmina, po točki Travnika pa je Krka prešla v vodstvo. Erpiču se je na servisu zatresla roka, a na srečo Krke je bilo še več nezbranosti na drugi strani mreže. Veber je zgrešil servis, v naslednji akciji pa se je tekma končala z napadalno napako Vinkoviča.

Mohor Travnik, Krka, je po tekmi povedal: »Tekmo smo začeli zelo dobro, precej bolje, kot ponavadi. To se je pokazalo na rezultatu in gladko dobljenem prvem nizu. V drugem setu smo nadaljevali v podobnem ritmu. V tretjem nizu smo imeli padec koncentracije, kar je nasprotnik znal izkoristiti. K sreči smo v četrtem nizu zdržali do konca in tekmo dobili.«

KRKA - MERKUR TRIGLAV KRANJ 3:1 (16, 19, -22, 24)

* Dvorana Marof, gledalcev 120, sodnika: Zajec, Kramar.

* Krka: M. Travnik, Medved 7 (2 bloka), Erpič, Mikulass 1 (1 blok), Kosmina 16 (2 bloka), M. Bregar 10, Verdinek, T. Travnik 4, Glamočanin 2, Koncilja, Vidmar, Lindič 4 (1 as, 1 blok), Rojnik 23 (7 asov, 1 blok).

* Merkur Triglav: Snedec, Križanič 10 (6 blokov), Vinkovič 13 (1 as, 1 blok), Tučen 7 (5 blokov), Fajfar, Veber 7 (1 blo), Šikanič 4 (1 as, 2 bloka), Ž. Bregar, Grabec 2 (1 blok).

