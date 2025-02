šport

Krka odbila napade Slovenj Gradca

9.2.2025 | 08:10 | M. Ž., Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Novomeščani so po nekaj manj kot dvomesečnem premoru zaradi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem dosegli drugo zmago. Najprej so na zaostali tekmi 5. kroga zmagali v Kopru s 25:21, tokrat pa so v domačem Marofu po hudem boju ugnali še tekmece iz Slovenj Gradca. Po 11. zmagi so zadržali četrto mesto na prvenstveni lestvici.

Rokometaši Krke so sinoči po hudem boju uganili Slovenj Gradec. (Foto: Gašper Simonič)

Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so dobro odprli tekmo. V 21. minuti so si po golu Marka Nikolića priigrali že pet golov prednosti (11:6), v končnici prvega dela pa so popustili, kar so tekmeci izkoristili in več kot prepolovili zaostanek (12:14).

Korošci so večji del drugega polčasa bili povsem konkurenčni papirnatim favoritom iz dolenjske prestolnice. Do 50. minute je bila tekma povsem odprta (25:24), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Dolenjcev. Štiri minute kasneje so povedli s 27:24, po zadetku Matije Glihe v 58. minuti za vodstvo 30:26 pa je bilo povsem jasno, da bosta točki ostali v Novem mestu, so potem tekme opisali na Rokometni zvezi Slovenije.

Žal pa se je v 57. minuti tekmi poškodoval Nace Zajc, ki so ga soigralci odnesli s parketa. Po prvih informacijah zdravniške službe gre za poškodbo kolena.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Nikolić in Vojislav Vukić, ki sta dosegla po osem golov, v gostujoči pa Eskeričić s sedmimi zadetki.

Novomeška ekipa se bo v prihodnjem krogu v torek v Ljubljani pomerila z LL Grosist Slovanom.

Po tekmi je krkaš Marko Nikolić povedal: »Fantom bi čestital za borbeno tekmo, ki pa jo je žal skazila poškodba soigralca Naceta Zajca. Upam le, da poškodba ni hujše narave in verjamem, da se nam Nace kmalu pridruži v ekipi. Mislim, da smo od prve minute igrali dobro in da gremo v torek na gostovanje z dobro popotnico. Nekaj napak z današnje tekme bomo še popravili in verjamem, da se nam obeta dobra tekma tudi na Kodeljevem.«

Zadnji tekmi kroga bosta na sporedu v danes. Ob 18. uri bo pri Celju Pivovarni Laško gostovala zasedba SVIŠ-a Cugelj oken Ivančne Gorice, istočasno pa se bo v Ribnici začela še tekma kroga med Rikom in Trimom Trebnjem.

* Dvorana Marof, gledalcev 346, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 3, Cirar 2, Gliha 3, Vukić 8 (4), Rašo 3, Zajc 3, Nikolić 8, Lavrič, Kukman 1 (1), Ćirović 1, Matko, Derganc.

* Slovenj Gradec: Leben, Čudić, Cvetko 4, Štaleker 1, Milenković 2, Štaleker, Karlaš 1, Levc, Šol, Svečko 1, Potočnik 1, Pandev, Eskeričić 7, Kačičnik 1, Lampret 6, Štumpfl 4.

* Sedemmetrovke: Krka 5 (5), Slovenj Gradec 2 (0).

* Izključitve: Krka 12, Slovenj Gradec 16 minut.

* Rdeči kartoni: Nikolić (41.), Potočnik (42.), Šol (58.).

