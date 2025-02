dolenjska

Na Dolenjskem in v Beli krajini se povečujejo finančne stiske ljudi

9.2.2025 | 12:10 | STA

Novo mesto - Na Dolenjskem in v Beli krajini je brezposelnost v zadnjih letih upadala, v zadnjem času pa z nakazujočo se krizo v gospodarstvu zaznavajo obraten trend. »Pozna se že, da ima vedno več ljudi težave na finančnem področju in da delovnih mest morda že zmanjkuje,« pravi vodja novomeškega CSD Alen Pust. Ob tem dodaja, da so pri njih pripravljeni.

Podobno kot drugod po državi so na Dolenjskem in v Beli krajini v zadnjih letih beležili upadanje števila brezposelnih, posledično tudi stiske ljudi niso bile tako velike kot na primer po gospodarsko-finančni krizi, do katere je prišlo po letu 2008. Se pa z vse bolj nakazujočo globalno gospodarsko krizo v zadnjem času že pozna, da ima vedno več ljudi finančne težave in da morda v gospodarstvu že zmanjkuje delovnih mest, pravi pomočnik direktorice Centra za socialno delo (CSD) Dolenjska in Bele krajina ter vodja njegove novomeške enote Alen Pust.

Kot pravi, se bo pravo stanje še pokazalo, so pa pri njih pripravljeni, če bi se bistveno poslabšalo. »Vsak, ki potrebuje pomoč, jo bo dobil,« je povedal za STA.

Predvsem se po njegovih besedah že nekaj časa čuti draginja, ko ljudje ob svojih dohodkih ne morejo več dostojno preživeti iz meseca v mesec, tudi v družinah, v katerih sta zaposlena oba.

Na CSD v zadnjem času zaznavajo večje število staršev, ki se zaradi svojih preteklih »manj primernih permisivnih vzgojnih metod« znajdejo v stiski, ko postanejo vzgojno nemočni in ne zmorejo več obvladati svojih mladostnikov, vedno več je tudi mladoletne kriminalitete. Zaznavajo tudi povečevanje števila nesoglasij pri razvezi zakonske ali zunajzakonske zveze, ko so vpleteni mladoletni otroci.

»Vedno bolj zaznavamo, da se ne znamo pogovarjati, da potrebujemo institucije, da odločajo o naših otrocih in o tem, kako se bo izvrševala starševska skrb, kar se mi zdi korak nazaj,« pravi Pust. Ob tem ugotavlja, da je bila v preteklosti ta komunikacija med starši boljša.

Ena od zadev, ki zelo obremenjuje novomeško enoto CSD, so po njegovih besedah tudi romska vprašanja. »Naše strokovne delavke se zelo trudijo, da vzpostavljamo povezavo med CSD, Romi in ostalimi institucijami v regiji. Težava pa je, da za to področje, kljub temu, da nam je država odobrila dodatna sredstva, ne dobimo primernega kadra. Objavljamo razpise, vendar prijav nanje ni,« opozarja.

Na splošno opaža, da je bazen strokovnih delavcev, ki bi bili pripravljeni delati na centrih za socialno delo, izpraznjen. Pri tem upajo, da bo trend pomagala obrniti tudi odločitev ministrstva za delo, da študentom, ki bi se odločili za študij socialnega dela, ponudi štipendijo.

Dejstvo sicer po njegovih besedah je, da je delo z ljudmi postalo težje in kompleksnejše. »Včasih se na CSD srečamo tudi s kakšnimi posamezniki, ki so nasilni, zlasti v primeru težjih ukrepov v družinskih postopkih, kot so omejitev starševske skrbi, odvzem otrok in podobno. Stalne varnostne službe za ta namen nimamo, smo pa že opozorili ministrstvo, da bi bilo dobro, da bi po principu sodišč in upravnih enot dobili dodatna sredstva za ta namen. Predvsem, da bi se zaposleni počutili varno pri opravljanju svojega dela,« je še povedal.

Poleg enote v Novem mestu ima Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina svoje enote še v Trebnjem, Črnomlju in Metliki.

