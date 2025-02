FOTO: Eurosong malo drugače – z reciklažo do zmage!

9.2.2025 | Foto: Boštjan Pucelj

Dijaki Gimnazije Novo mesto smo 15. in 16. januarja 2025 v Kulturnem centru Janeza Trdine izvedli muzikal Eurosong Recycled, s katerim smo ob podpori hišnega pevskega zbora, orkestra in banda na oder postavili priredbe evrovizijskih uspešnic.

S konceptom reciklaže glasbenih uspešnic smo opozorili na pomen trajnosti na vseh področjih življenja. Občinstvo je na odru spremljalo pravo evrovizijsko vzdušje, saj smo se oglašali tudi iz »zelene sobe«, se večkrat preoblekli in mahali z zastavicami; na koncu pa so iz publike z glasovanjem tudi izbrali zmagovalca vsake ponovitve. Kar dvakrat je zmagala Laura Kaferle kot Marija Šerifović, enkrat so občinstvo navdušile Sestre (Klavdija Kovačič, Dora Vrbetič in Lucija Smolič), na zadnji uprizoritvi pa je zmago odnesel Simon Hribar kot Alexander Rybak. Prireditev smo pripravili pod mentorstvom profesorjev Alenke Podpečan – zborovodkinje, dirigentke in članice šolskega banda ter avtorice aranžmajev priredb –, Vanje Popova – mentorja šolskega banda, soavtorja priredb za zbor ter režiserja predstave – in Rosane Špelić – avtorice scenarija in mentorice povezovalcev prireditve. Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so omogočili izvedbo za nas pomembnega dogodka: Krka, Acer, TPV, GPI in Versi. Hvaležni smo za navdušen odziv publike in za nepozabno izkušnjo!

