kultura

V Ambrusu v znamenju Jurčičevih nagrajencev, zborovskega petja in poezije

8.2.2025 | 14:30 | M. Ž., Foto: Gašper Stopar

Ambrus - Slovenski kulturni praznik so v občini Ivančna Gorica obeležili sinoči z osrednjo občinsko prireditvijo, ki so jo v Kulturnem domu Ambrus pripravili domača občina, Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica in Kulturno društvo Ambrus. Na prireditvi z naslovom Pesem v odtenkih sveta so podelili Jurčičeve nagrade zaslužnim ljubiteljskim kulturnim delavcem iz občine.

Prejemniki Jurčičevih nagrad z županom Dušanom Strnadom in predsednico Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica Sašo Koleša (Foto: G. Stopar)

Predsednica Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica Saša Koleša je v slavnostnem nagovoru poudarila pomen kulture kot bistvenega dela naše identitete in skupnosti. Izpostavila je vlogo umetnosti pri povezovanju generacij, oblikovanju kolektivnega spomina in ustvarjanju mostov med ljudmi. Posebno priznanje je namenila nagrajencem, ki s svojim delom bogatijo kulturno dediščino in jo ponosno prenašajo naprej, zaključila pa je mislijo, da kultura ni le odsev časa, temveč tudi vodilo v prihodnost, ter spodbudila k ohranjanju ustvarjalnega duha in lepote umetnosti v vsakdanjem življenju, so sporočili iz ivanške občine.

Jurčičevo priznanje za podporo je prejela dolgoletna članica KD Josipa Jurčiča Muljava Jožica Glavan. Jurčičeve plakete med posamezniki so dobili Monika Tekavčič, obetavna mlada glasbenica in članica KD Ambrus, Matjaž Kastelic, nepogrešljiv član in dolgoletni predsednik Godbe Stična, ter Milan Jevnikar, dolgoletni ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča in zborovodja številih pevskih zasedb.

Podeljeni sta bili tudi dve Jurčičevi plaketi skupinam, in sicer Mešanemu pevskemu zboru Zborallica, ki že petnajsto leto deluje v okviru Kulturnega društva Stična, in Kulturnemu društvu likovnikov Ferda Vesela iz Šentvida pri Stična za trideset let barvnih odsevov svetlobe in topline.

Priznanja nagrajencem sta izročila župan Dušan Strnad in že omenjena Saša Koleša, za kreativno predstavitev nagrajencev pa je s kratkimi animiranimi filmi poskrbel grafični oblikovalec, ilustrator in animator Dejan Kralj.

Program je bil po besedah voditeljice Simone Zorc Ramovš iz Jurčičeve domačije preplet poezije in zborovske glasbe. Vsi sodelujoči so bili povezani z zgodbami letošnjih Jurčičevih nagrajencev.

Na odru Kulturnega doma Ambrus so tako nastopili združeni mešani, moški in mladinski pevski zbori KD Ambrus, domača Vokalna skupina Amabile, dijakinje Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica z recitacijami in MePZ Zborallica ob spremljavi komorne skupine Godalnega orkestra Stična in dramatizaciji malih igralcev. V družabnem delu so za glasbeno presenečenje poskrbeli godbeniki Godbe Stična, so navedli v sporočilu za javnost.

