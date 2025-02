kultura

Novomeški simfoniki in njihovi gostje navdušili, stoječe ovacije občinstva

8.2.2025 | 09:05 | M. Ž., Foto: Foto Asja, Robert Kokol

Novo mesto - Na predvečer kulturnega praznika Novo mesto tradicionalno Prešernov dan proslavi s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine. Vzdušje v povsem polni Športni dvorani Marof je bilo čudovito, nastopajoči so bili na koncu deležni stoječih ovacij.

Kot solista sta nastopila tudi mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran in pevec Gašper Rifelj. (Foto: Foto Asja, Robert Kokol)

Tudi letos so pripravili pester in zanimiv program. Pod taktirko dirigenta Mira Sajeta je orkester obiskovalce popeljal na popotovanje s klasično, filmsko in zabavno glasbo, pa tudi glasbo, s katero so se poklonili Novemu mestu, ki bo letos praznovalo 660 let, in obeležili 80. obletnico konca 2. svetovne vojne.

Kot solisti so nastopili nastopili nekdanji učenec glasbene šole hornist Jernej Slak, ki je zdaj študent prvega letnika Univerze za glasbo in teater München v Nemčiji, sedanja učenka violinistka Sofija Schuster, sopranistka Valerija Šoster in mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran ter pevec Gašper Rifelj, kot recitatorja pa Carmen L. Oven in Luka Bregar, ki sta tudi pletla niti koncerta. Zbrane je nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni.

Solist Jernej Slak

Kam za Prešernov dan?

Ob Prešernovem dnevu bo danes v Novem mestu za številne aktivnosti poskrbel Dolenjski muzej Novo mesto. Med 9. in 19. uro vabijo na brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav v muzej in Jakčev dom, pripravili bodo javna vodstva po muzejski zbirki IMV v Drgančevju in razstavah Arheološka podoba Dolenjske ter Peter in Borut Simič: Dialog generacij, na ogled bo tudi razstava izdelkov vrtčevskih otrok.

Novomeški simfonični orkester

V Jakčevem domu bo ob 18. uri koncert vokalne skupine Musica quinque vocum, na Grmu ob 16.30 voden ogled Mordaxove kapele, ob 15. uri se bo pred TIC-em začel voden ogled mesta, v Kulturnem centru Janeza Trdine pa bo ob 19. uri dogodek Pojemo in govorimo o kulturi, na katerem se bo s pevcema Ireno Yebuah Tiran in Klemnom Torkarjem ter skladateljem in direktorjem Zavoda Novo mesto Alešem Makovcem o pogledih na kulturo pogovarjala Anuša Gaši. Na ogled bo tudi razstava Roberta Lozarja z naslovom Skratka.

‹ nazaj