»Izberite slovenski jezik, slovensko pesem, slovensko knjigo, slovenski film«

8.2.2025 | 11:15 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Občina Šentjernej sinoči povabila na osrednjo prireditev z naslovom Moč besede v Kulturni center Primoža Trubarja. Obiskovalci so ga zapolnili do zadnjega kotička in uživali v čudovitem programu, polnem glasbe, plesa, pesmi in igranih vložkov, ki so ga pripravili na OŠ Šentjernej pod režisersko taktirko Lucije Kuntarič. Šola je znova upravičila sloves, kako na visokem nivoju pripravi kulturne prireditve, kako upravičena je naziva kulturna šola.

Priznani slovenski režiser Klemen Dvornik je nagovoril Šentjernejčane ob slovenskem kulturnem prazniku.

Program si je z zanimanjem ogledal tudi slavnostni govornik Klemen Dvornik, priznani slovenski režiser šentjernejskih korenin. Njegovo delo je impresivno: režiral je že več kot 500 oddaj različnih žanrov ter več kot 20 dokumentarcev, kratkih filmov in televizijskih serij. Za prvi celovečerec Kruha in iger je prejel nagrado občinstva na festivalu slovenskega filma, v zadnjem času pa je zelo odmeven njegov nov film Igrišča ne damo. Dvornik je tudi odličen producent. Za svoje delo je prejel že mnoge nagrade, med drugim tudi študentsko Prešernovo nagrado.

Šolski pevski zbor je obogatil prireditev.

V nagovoru je povedal, da kulturo pogosto povezujemo predvsem z umetnostjo, umetniki in njihovim ustvarjanjem. V Sloveniji imamo veliko vrhunskih ustvarjalcev in umetnikov, ki so mednarodno priznani in uspešni tudi v domačem okolju.

Kultura niso le profesionalci

»A kultura je mnogo več kot to: poleg vseh profesionalnih umetnikov tudi pevski zbor, oktet, pihalni orkester, folklorne skupine. Kultura so otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, dramski krožek ali berejo knjige za bralno značko. Kultura je tudi naš način življenja: to so cerkve, gradovi…. Kultura je tudi, da skrbimo za svojo telesno kulturo, » je dejal Klemen Dvornik.

Mlade plesalke

Šentjernejčane je spomnil, da so pomemben del kulture tudi oni: ko za Jernejevo praznujejo občinski praznik, ko se zberejo ob 1. maju ob kresu itd. »Kultura smo mi vsi, še posebej takrat, ko kot obiskovalci gremo na koncert ali gledališko predstavo, v kino. Da kultura živi, smo pomembni tako umetniki kot občinstvo in pri tem je ključno, kaj gledamo, kaj beremo, kaj poslušamo,« je spomnil.

Lesjakova dvorana Kulturnega centra Primoža Trubarja je bila polna.

Če želimo ohraniti zdravo kulturo, je treba premišljeno izbirati, kaj gledamo, beremo, poslušamo, je poudaril slavnostni govornik. Občinstvu je položil na srce, da kadar je mogoče, naj izbiramo slovensko kulturo: slovenski jezik, slovensko pesem, slovensko knjigo in slovenski film. »S tem lahko vsak od nas naredi največ, da bomo tudi v prihodnje z veseljem in ponosom praznovali slovenski kulturni praznik,« je dejal Klemen Dvornik in požel aplavz.

Kultura: resnica in lepota

Župan Jože Simončič z ženo Danico ter slavnostnim govornikom Klemnom Dvornikom (na desni).

Šentjernejski župan Jože Simončič je v nagovoru spomnil, da se ob kulturnem prazniku res vedno sprašujemo, kaj kultura sploh je in kakšno vlogo ima v našem življenju. Pri tem si je sam odgovor sposodil kar od priznanega slovenskega igralca Pavleta Ravnohriba iz nedavnega televizijskega intervjuja, ko je na vprašanje, kaj mora prinašati kultura, dejal, da lepoto in resnico.

Šentjernejski župan Jože Simončič

»Ko sem potem o tem premišljeval, sem ugotovil, da to kultura v svojem bistvu je: lepota in resnica. Resnica – če to človek dopusti - ga ne pusti mirnega, ga izziva in utruja, ter spreminja v osebo, ki ni zagledana le vase, ampak v sočloveka in njegovo življenjsko zgodbo, torej v dialog. Lepota pa nas osvoji, hrani in prepriča, da je v življenju vredno in tudi možno iti naprej, upati in se boriti za dobro, za smisel. Resnica je v svojem bistvu pogosto težka in grenka, lepota pa optimistična in svetla. Resnica in lepota sta torej sestri dvojčici, lek človeške duše,« je razmišljal prvi mož šentjernejske občine.

Učenke OŠ Šentjernej so obiskovalcem ponujale šolsko glasilo Naša pot, ki izhaja že 70 let.

Ob kulturnem prazniku je izrazil veselje in ponos do vseh ustvarjalcev, ki se posvečajo kulturi, ki vzgajate, poučujete ter v človeku vedno iščejo resnico in lepoto. »Hvala vam, da bogatite sebe in nas« je dejal in vsem voščil ob prazniku kulture.

Ob kulturnem programu je bila v šentjernejskem kulturnem hramu na ogled tudi razstava ob 70-letnici izhajanja šolskega glasila Naša pot.

