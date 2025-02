šport

Krčani visoko zgubili v Ormožu

8.2.2025 | 08:05 | STA, M. Ž.

Ormož - Začel se je spomladanski del rokometnega prvenstva. Rokometaši krškega Misterala so v 18. krogu lige NLB gostovali pri ekipi Jeruzalem Ormož in izgubili z 26:37, v polčasu je bilo 11:21.

FOTO: FB RK Jeruzalem Ormož

Ormožani niso imeli nobenih težav s Krčani, potem ko so si že do polčasa ustvarili prednost desetih golov in jo zanesljivo zadržali do konca. S peto zmago v sezoni so vsaj začasno pobegnili s predzadnjega na deseto mesto in imajo 11 točk, eno več od današnjih tekmecev, ki so 11. z desetimi točkami. Slabši je le Koper s tremi.

Jeruzalem Ormož, eden od dveh preostalih slovenskih predstavnikov v evropskih tekmovanjih, dvoboja sicer ni najbolje začel, saj so gosti povedli s 4:1. Nato se je slednjim ustavilo, domači pa so vse bolj polnili mrežo novinca med prvoligaši. Do polčasa so imeli varovanci Saše Prapotnika že deset golov naskoka (21:11), tudi v nadaljevanju pa so mirno krmarili do petega para točk.

Ob zanesljivi zmagi se je z desetimi goli najbolj izkazal Tadej Sok, sedem oziroma šest pa sta jih dodala Lucian Bura in Filip Jerenec. Za goste je z devetimi goli izstopal Alen Čulk.

Rokometaši iz Krškega bodo v naslednjem krogu prihodnji petek gostili Ribničane.

Sicer pa bodo danes na parket stopili rokometaši Krke, ki bodo gostili Slovenj Gradec, Trebanjci bodo v nedeljo gostovali pri Ribnici, SVIŠ-a Cugelj oken pa v Celju.

* Dvorana Hardek, gledalcev 412, sodnika: Žitnik in Kavalar.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Mlač Černe, Munda 2, Bogadi, Sok 10 (6), Vincek, Bura 7, Šulek 1, Hebar 2, Lukman 1, Ude Tkalčec 2, Korže Lesjak 2, Pungartnik 1, Trojko 3, Jerenec 6

* Misteral Krško: Krbavčić, Zupančič, Sredanović, Colner, Sobotič 2, Hočevar 1, Sikošek Pelko 2, Novak, Romih 2, Čulk 9 (3), Starc, Ferenčak 3, Stevović 2, Jankovski 3, Dosedla 2, Dragan.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 6 (6), Misteral Krško 5 (3).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 6, Misteral Krško 8 minut.

* Rdeči karton: /.

IZJAVI PO TEKMI:

David Bogadi, igralec RK Jeruzalem Ormož: "Zelo pomembna zmaga. Pred tekmo smo bili v nekem strahu, kar se je pokazalo tudi na začetku tekme. Nismo vedeli v kakšni formi smo. Od prvega do zadnjega smo danes vsi pokazali kako se je potrebno boriti in kakšen pristop mora biti. Zahvala za izjemno kuliso gre našim navijačem Ormožanom in kurentom. Res nekaj posebnega v Sloveniji. Upam, da se zgodba ponovi že v sredo proti Gorenju iz Velenja".

Tadej Sobotič, igralec RK Misteral Krško: "Iskreno niti sam ne vem kaj bi povedal. Domačini so nas nadigrali v vseh elementih rokometne igre. Od vodstva s 4:1 se nam je vse podrlo. V obrambi, v napadu, tudi vratarji niso bili na svoji ravni. Tekma je bila odigrana v eni izjemni kulisi, ki je šla v prid domači ekipi. Tudi nas takšno vzdušje ne bi smelo motiti, saj je užitek igrati v tem vzdušju, ki ga redko doživiš v Sloveniji. Sanje o napredovanju med najboljšo osmerico so zdaj končane."

