V Galeriji Kocka razstavlja Robert Lozar

8.2.2025 | 08:15 | M. Ž.

Novo mesto - V novomeški Galeriji Kocka bo do 28. marca na ogked razstava akademskega slikarja Roberta Lozarja z naslovom Skratka.

Z leve: Sandra Hrovat, vodja Galerije Kocka, slikar Robert Lozar in, Jasna Kocuvan Štukelj, kustosinja Dolenjskega muzeja, ki je predstavila avtorja. (Foto: Boštjan Pucelj)

Belokranjski slikar, ki deluje v Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu in domačem Črnomlju, se tokrat predstavlja z enajstimi deli, nastalimi v zadnjih nekaj letih, in so del dveh ciklov, Črvine in abstrahirane krajine, kot jih poimenuje sam. Jasna Kocuvan Štukelj, kustosinja Dolenjskega muzeja, je v spremni besedi ob razstavi zapisala, da njegov način ustvarjanja ni strogo ločujoč na posamezna obdobja umetnikovega izražanja, saj skozi daljše časovno obdobje snuje več ciklov hkrati, ki se med seboj na prvi pogled mogoče ne povezujejo najbolje, vendar se v osnovi vsi srečujejo s problematiko reševanja prostorskih problemov.

Foto: Galerija Kocka, Zavod Novo mesto

»Najbolj prepoznavno udaren in nezamenljiv je Lozarjev cikel Črvin, s katerim prikazuje imaginarne skulpture v mimetično naslikanih prostorih. Črvine so posnetek navideznega premikanja telesnih gest, sledi slikarjevih potez skozi prostor in delujejo kot konglomerat, ki miselno zaposluje gledalca, saj ga, intrigiran od skupka na videz zapletenih, nerešljivih potez, želi razvozlati. Soočen je z zabavnim iskanjem prepletenih poti, ki tvorijo značilen avtorjev odnos med telesnostjo in prostorom v ozadju. Med izstopajočimi gestami je skoraj praviloma prisotna močna horizontalna poteza, ki nakazuje prostor, z njim deluje povezovalno,« je med drugim opisala.

S ciklom abstrahiranih krajin pa po njenih besedah razpira podobe, zasnovane z izrazito horizontalnim plastenjem barv. »Uporablja različne tehnike nanašanja barv, od zelo tankih, prosojnih glazur do gostih nanosov, kar delom vnese intenziven dialog med pastozno zgoščenim površjem in haptično globino. Napetost med površjem in globino je za avtorja ključnega pomena. Kot tudi barvna napetost, optično utripanje, žarenje, ustvarjeno z živahnim koloritom, ki ga spremlja že od samih začetkov. V abstrahirane krajine, ustvarjene z ritmično ponavljajočimi se horizontalnimi linijami, mestoma vstavi podobo, spominjajočo na figuro, ki zaustavi pogled in vanj vnese svežino. Dela izžarevajo sproščenost, avtorjevo igrivost in uživanje v samem aktu ustvarjanja. Neobremenjena s časom in prostorom, v katerem so nastala, opozarjajo na smisel in izhodišče slikarstva.«

Razstava bo na ogled do 28. marca (Foto: Galerija Kocka, Zavod Novo mesto)

Skratka, v strnjenem, omejenem obsegu na kratko spoznamo slikarsko ustvarjanje Roberta Lozarja, ki je znan po svojem edinstvenem pristopu k slikarstvu, je zapisala in dodala, da se ta nenazadnje izraža tudi z izbiro nenavadnih naslovov razstav, ki se odmikajo od pompoznosti in težkih tem, ki po Lozarjevem mnenju premočno vplivajo in po nepotrebnem obremenjujejo kreativno izražanje v polju umetnosti. Lozarjevo ustvarjanje se vrača k osnovnim problemom slikarskega izražanja in ne posega na polja najrazličnejših problematik, ki si jih dnevno ustvarja človeštvo.

Robert Lozar je leta 1993 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, leto prej pa je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Od leta 1995 do 2000 je bil odgovorni urednik revije Likovne besede. Je član Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja ter Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, pri kateri je leta 2024 postal predsednik Umetniškega sveta. Je visokošolski učitelj slikarstva na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, poleg slikanja pa se ukvarja s tudi pisanjem in objavljanjem strokovnih besedil ter urednikovanjem.

