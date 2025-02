Informativni dnevi Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma

8.2.2025

Sevno - Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma vabi 14. 2. in 15. 2. na informativne dneve. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je izobraževalni zavod, ki temelji na 139-letni tradiciji Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Center bo svoja vrata odprl za vse, ki razmišljate o vpisu v srednješolske programe ali o vpisu v višjo strokovno šolo.

Kjer si znanje in narava podajata roko ...

Na Grmu Novo mesto izvajajo programe v okviru Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Srednje šole za gostinstvo in turizem ter Višje strokovne šole.

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji izvajajo 12 različnih vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer program biotehniške gimnazije ter programe s področij kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in živilstva. Informativni dnevi bodo potekali na naslovu centra Grm Novo mesto - Sevno 13, 8000 Novo mesto. Srednja šola za gostinstvo in turizem nudi šolske programe: gastronomija in turizem, gastronomija - PTI ter gastronomske in hotelske storitve. Srednja šola za gostinstvo in turizem se nahaja na naslovu - Ulica talcev 3, Novo mesto. Višja strokovna šola izvaja 3 višješolske programe kot redni ali izredni študij – gostinstvo in turizem, naravovarstvo ter upravljanje podeželja in krajine. Informativni dnevi bodo potekali na sedežu šole – Sevno 13, Novo mesto.

Pri vseh treh šolah ima pomembno vlogo pri izobraževanju sodobno opremljeni Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki predstavlja učne poligone za učenje praktičnih veščin v realnih učnih situacijah, s čimer dijaki in študenti lažje sooblikujejo individualno poklicno pot. Praktično usposabljanje in izobraževanje lahko dijaki in študenti izvajajo na šolskih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, v hlevih, v predelovalnih obratih in delavnicah v stavbi MIC-a, na Gostišču na trgu - v Hiši kulinarike in turizma, v šolski zidanici in izven teh območij (drugo delo na terenu kot so npr. organizacija pogostitev ali testiranja naprav za nanašanje FFS) ter pri delodajalcih, s katerimi ima šola podpisano pogodbo o sodelovanju. V sklopu centra Grm Novo mesto imajo dijaki in študentje tudi možnost bivanja v Dijaškem in študentskem domu, in sicer na naslovu Sevno 13, Novo mesto.

Vljudno vabljeni na informativne dneve na Grm Novo mesto, na šolo, kjer si znanje in narava podajata roko.

