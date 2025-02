družabno

Penzionistka Duška Beg

8.2.2025 | 16:00 | Renata Mikec

Na fotografiji so Blaž Mrhar (levo), Dušanka Beg in Saša Mrhar, trojica, ki so jo povezovali Planinska koča pri Gospodični ter gostinska lokala Mrharjevih na Zagrebški in na Livadi. Vselej prijazno, nasmejano, delavno in ustrežljivo Duši, kot ji pravita Blaž in Saša, je leta 1999 zaposlil že njun oče Vojko Mrhar, ko je prevzel takratno Mercatorjevo menzo na zdajšnji Kandijski, ob koncih tedna pa je vselej pomagala pri Gospodični. »Delati z Duši je prava sprostitev. Nikoli ni nič težko! Res je bila vedno pridna in zanesljiva delavka,« je povedal Blaž. Čeprav s težkim srcem, saj je svoje delo oboževala, pa se je Dušanka odločila, da bo svoje življenje nekoliko umirila in odšla v zasluženi pokoj. Zadnja leta je delala pretežno v Menzi Livada v tamkajšnji obrtni coni, kjer imata Mrharja še enega svojih lokalov. Blaž in Saša ji želita, da bi bila predvsem zdrava, da bi prejela čim več pokojnin in da bi se še srečevali.

