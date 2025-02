kultura

Deklica s piščalko za AG-inženiring

7.2.2025 | 11:00 | Foto: Občina Kočevje; Žiga Marin

Kočevje - Na prireditvi Občine Kočevje ob slovenskem kulturnem prazniku so sinoči v Šeškovem domu podelili že 14. priznanje Deklica s piščalko, najvišje kulturno priznanje Občine Kočevje, poimenovano po skulpturi akademskega kiparja Staneta Jarma. Priznanje za leto 2025 je prejelo podjetje AG-inženiring d.o.o. Kočevje za strokovno odličnost in dosežke na področju urbanističnega načrtovanja in arhitekture. Priznanje je na prireditvi prevzel ustanovitelj in lastnik Vladimir Briški, finančni del nagrade pa je podjetje namenilo Fundaciji Alenke Gabrič za štipendiranje nadarjenih dijakov, študentov in perspektivnih glasbenikov.

Tradicionalna prireditev Občine Kočevje ob slovenskem kulturnem prazniku je letos ponovno potekala v dvorani Šeškovega doma. Osrednji govorec večera je bil kočevski župan Gregor Košir. Gostje so med drugim lahko prisluhnili Vokalni skupini Cantate Domino in si ogledali dekonstruktivistično reinterpretacijo Prešernovega Krsta pri Savici, kot sta ga zastavila avtorja koncepta Gal Oblak in Timotej Novaković. Koncept, režija, scenarij in scenografija kulturnega programa, poimenovanega Spoznanje, so avtorsko delo akademskega kiparja mag. Marka Glavača, so sporočili z občine.

Osrednja točka prireditve je bila podelitev 14. priznanja Deklica s piščalko, ki je bilo tokrat prvič podeljeno za dosežke s področja arhitekture in urbanizma. Strokovna žirija v sestavi Nadja Kovačič, Nelida Nemec, dr. Anja Moric, doc. dr. Blažka Müller, Vesna Malnar Memedovič, Gašper Jarni in Nina Sambolec je za podelitev priznanja v letu 2025 kot izbranega nominiranca predlagala biro AG-inženiring zaradi strokovne odličnosti na področju urbanističnega načrtovanja in arhitekture. Prejemnik priznanja prispeva k ohranjanju stavbne in urbanistične dediščine ter uspešno sodeluje pri skrbi za revitalizacijo mestnega jedra ter osveščanja o pomenu ohranjanja in vrednotenja skupnega prostora v lokalni skupnosti. S tem ustvarja trajno referenčno točko za obravnavo Kočevske.

UTEMELJITEV PODELITVE PRIZNANJA DEKLICA S PIŠČALKO 2025

AG-inženiring sestavlja skupina strokovnjakov (arhitektov in gradbenih inženirjev) z več kot dvajsetimi leti kontinuiranega ustvarjanja in delovnimi izkušnjami. Skupina, ki deluje interdisciplinarno, se povezuje tudi z drugimi panogami in različnimi strokami, pred izvedbami projektov raziščejo arhivsko gradivo, raziščejo arhetipe mesta, upoštevajo danosti obravnavanih prostorov in njihovih izročil. Skupina se izkazuje tudi na drugih področjih kot so notranje oblikovanje in zunanje ureditve, urbanistično načrtovanje in gradbene konstrukcije. Zavzemajo vodilne položaje pri vodenju projektov, sodelujejo kot odgovorni projektanti in projektanti sodelavci.

Pri svojem delu si prizadevajo ohranjati kulturno dediščino in s svojimi pristopi, povezanostjo z lokalno skupnostjo aktivno sodelujejo tudi pri ozaveščanju pomena varovanja kulturne dediščine in celovitosti javnega prostora. Pri svojem delu so posebno pozornost namenili staremu mestnemu jedru in reki Rinži. So začetniki obnavljanja stavb in mestnih prostorov z vidika ohranjanja kulturne dediščine v Kočevju. S svojim aktivnim vključevanjem in jasnimi cilji, so se leta 1992 zavzemali za ohranitev in prenovo stavbe nekdanjega hotela Trst, ki velja za prvo stavbo v Kočevju prenovljeno z multidisciplinarnim pristopom, z upoštevanjem vseh historičnih izhodišč, ambientalnih kvalitet in s sodobno nadgradnjo. Po tem vzoru so bile prenovljene tudi druge stavbe mestnega središča in rešene pred dokončnim uničenjem.

Družba AG-inženiring kontinuirano deluje od leta 1991 in s svojim delom pušča neizbrisen pečat v lokalnem prostoru in tudi širše. S svojimi spodbudami, inovativnimi rešitvami, kjer združujejo tradicionalno s sodobnim in zavezanostjo k ohranjanju ustvarjajo skupen prostor prijazen okolju in ljudem.

‹ nazaj