Elizabeta in Dragutin Križanić prejela častno priznanje

7.2.2025 | 11:40 | M. L.

Brežice - Na sinočnji prireditvi v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice ob slovenskem kulturnem prazniku so podelili odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2024.

Častno priznanje sta prejela Elizabeta in Dragutin Križanić. Zlato odličje so dobili pevci Fantje artiški, Društvo likovnikov Brežice in Ivan Kovačič, srebrno Nino Bogovič in Sara Levičar, bronasto odličje pa Blaž Pleteršnik in Jurij Žnideršič. Priznanje so prejeli Tilen Klavžar, Matej Žerjav, Stane Kuhar, Mitja Bizjak in Ivan Šeler.

Elizabeta in Dragutin Križanić sta prejela častno priznanje.

Ko je predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič izročil častno priznanje Križanićevima, so obiskovalci vstali in podelitev pospremili z močnim in dolgim aplavzom.

Na začetku je zbrane nagovoril brežiški župan Ivan Molan. »Društva povezujejo in krepijo vezi ter skrbijo za utrip po vseh krajih naše občine. Kulturni dogodki so priložnost za srečanja in druženja ob ohranjanju naše identitete. Za številne naše občane - več kot šest odstotkov jih deluje na področju kulturnih dejavnosti - lahko rečemo, da je ljubiteljska kultura način življenja. V občini smo ponosni na vse, ki ustvarjate na področju kulture in bogatite življenje v naši skupnosti. Zveza kulturnih društev danes združuje 26 društev in s svojim prireditvami bogati turizem v občini, za katerega si želimo, da se razvija v smeri kulturnega turizma,« je rekel župan, ki se je zahvalil Zvezi kulturnih društev Brežice za povezovanje društev in sodelovanje pri razvoju kulture v občini.

Slavnostni govornik Primož Jesenko

Slavnostni govornik je bil teatrolog, urednik in gledališki kritik Primož Jesenko. Rekel je je, da precej uveljavljenih slovenskih ustvarjalcev v kulturi izhaja iz brežiške občine. Spomnil je na nekatera imena učiteljev, muzealcev, igralcev in drugih s področja kulture, s kateri je bil povezan tudi osebno bodisi kot šolar bodisi kot ustvarjalec.

Po podelitvi odličij

V imenu nagrajencev se je zahvalila Elizabeta Križanić.

Slavnostno prireditev je povezovala dramska igralka Sara Dirnbek, ki izhaja iz Pišec.

Nuška Drašček

V spremljevalnem sporedu sta obiskovalce, ti so napolnili Viteško dvorano, izjemno navdušili mezzosopranistka Nuška Drašček z nekaterimi znanimi arijami ob klavirski spremljavi Irene Zajc.

