Kdo so novomeški občinski nagrajenci?

7.2.2025 | 12:30 | M. Ž.

Novo mesto - Novomeški mestni svetniki so na včerajšnji seji med drugim na predlog komisije za priznanja in nagrade potrdili prejemnike občinskih priznanj za leto 2024, ki jih bodo podelili na slavnostni seji občinskega sveta 7. aprila. Na ta dan leta 1365 so bile naselju Novo mesto podeljene mestne pravice, ki tako letos praznuje 660 let od ustanovitve.

Novomeški mestni svetniki so včeraj potrdili prejemnike občinskih nagrad. (Foto: M. Ž.)

Nagrado Mestne občine Novo mesto bodo prejeli Marjanca Trščinar Antić za dolgoletno uspešno delovanje na področju turizma v občini ter promocijo naravne in kulturne dediščine Novega mesta in Dolenjske, Borut Simič za pomembnejše trajne uspehe na področju arhitekture in doprinos k ugledu mestne občine z realiziranimi arhitekturnimi projekti ter prof. dr. Riste Škrekovski za pomembnejše trajne uspehe na znanstvenoraziskovalnem področju ter prispevek k prepoznavnosti novomeškega znanstvenoraziskovalnega dela v mednarodnem prostoru.

Prejemnika Trdinove nagrade sta dva, in sicer Tomislav Jovanović – Tokac, ki jo bo dobil za pomembnejše trajne uspehe na področju sodobne glasbene umetnosti ter prispevek k razvoju sodobne glasbene umetnosti v novomeški občini, in Meta Matijevič za pomembnejše trajne uspehe na področju zgodovinopisja in prispevek k prepoznavnosti zgodovine Novega mesta v širšem okolju.

ULICA SONČNA POT

Novo mesto bo dobilo novo ulico, poimenovano Sončna pot. Pobudo za poimenovanje nove ulice kraka obstoječe ulice Pot na Gorjance v Krajevni skupnosti Žabja vas in samega poimenovanja Sončna pot so podali zainteresirani občani, lastniki stavbnih zemljišč ob trasi ulice, na katerih je predvidena gradnja oziroma je ena stavba že zgrajena.

Župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje

KADROVSKE ZADEVE

Mestni svetniki so v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto za predstavnike ustanovitelja imenovali Evo Filej Rudman, Ivana Kralja in Matejo Ribič. Dali so tudi pozitivno mnenje Damjani Gruden kot kandidatki za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole in Katji Hrovat za ravnateljico Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto.

ODPADKI

Največ razprave je bila po pričakovanju deležna točka o predlogu novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine, s katerim bodo zagotovili tudi ustrezno pravno podlago za prehod na individualni način zbiranja komunalnih odpadkov na območju novomeške občine, ki so ga v prvi obravnavi tudi sprejeli. Več o tem pa v tiskani številki Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

