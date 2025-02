dolenjska

Šole bi več ekološke hrane, a je ni

7.2.2025 | 14:30 | D. Stanković

Veliko šol in vrtcev ne dosega predpisane količine ekoloških izdelkov v šolski prehrani – Ponudbe lokalnih ekoloških pridelovalcev je premalo – Primer dobre prakse v Sevnici, kjer pri javnih naročilih pomaga občina

Novo mesto - Po uredbi o zelenem javnem naročanju mora v šolah, vrtcih in v drugih javnih zavodih delež ekoloških živil obsegati najmanj 15 odstotkov, delež živil iz shem kakovosti pa najmanj 20 odstotkov glede na celotno predvideno količino živil. Do 20 odstotkov živil lahko organizator prehrane izloči iz javnega naročanja in ta delež dobavi pri lokalnih pridelovalcih.

Na šolskih krožnikih naj bi bilo najmanj 20 odstotkov ekoloških živil in najmanj 15 odstotkov živil iz shem kakovosti, vendar veliko šol tega ne dosega. (Foto: M. Ž.)

Zgornja omejitev količine ekoloških živil in živil iz shem kakovosti ni predpisana, prav tako ni predpisano, da mora biti glavno merilo najnižja cena. Toda šole in vrtci so vendarle omejeni s ceno malice, ki jo predpiše Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ta letos znaša 1,10 evra, v srednjih šolah pa morajo malico pripraviti za 3,60 evra. Ceno kosila določijo šole same in se je lani po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje gibala med 1,43 evra do 5,70 evra.

Pišemo o primerih dobre prakse, da je ekološke ponudbe premalo, in po drugi strani, kakšne so težave ekoloških kmetij.

