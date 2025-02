posavje

Sprejeli proračun za 2025; občina se bo zadolžila za 2,3 milijona

7.2.2025 | 09:40 | D. Stanković

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so ta teden na redni seji med drugim sprejeli proračun za leto 2025. Letošnji prihodki so načrtovani v višini 28,1 milijona evrov, odhodki pa v višini 29,8 milijona evrov. Razliko bo občina pokrila z dolgoročnim zadolževanjem v višini 2,3 milijona, za odplačilo dolga (glavnic preteklih kreditov) bo namenila 1,5 milijona. Naložbe so načrtovane v višini 11,4 milijona evrov.

Sevniški občinski svetniki so potrdili odlok o proračunu za leto 2025. (Foto: D. S.)

»Proračun občine je pod vplivom nenehnih normativnih sprememb, kjer je zakonodajalec že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere ni zagotovil novega namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za izvajanje vseh nalog,« so v uvodu obsežnega dokumenta poudarili pripravljavci gradiva. Med drugim so se odhodki močno povečali z novim plačnim sistemom javnih uslužbencev.

Višji stroški pri družbenih dejavnostih

Kot je pojasnil župan Srečko Ocvirk, je občina zaradi pogajanj glede povprečnine na državni ravni (dogovor o višini povprečnine 771,33 evra je bil podpisan konec oktobra) osnutek predloga proračuna pripravila za obravnavo šele v drugi polovici novembra. »Glede na postopke in delo odborov se je nato priprava odloka o proračunu zamaknila. Z začasnim financiranjem nismo izgubili ničesar, projekti, ki so v teku, so se normalno odvijali, novi pa niso bili ogroženi. Če bi proračun sprejemali prej, bi ga morali kasneje rebalansirati,« je vzroke za tako pozno sprejemanje proračuna pojasnil sevniški župan Srečko Ocvirk.

Sevniški župan Srečko Ocvirk.

»Jasno je, da nam na družbenih dejavnostih pri rednih nalogah stroški žal naraščajo. Na drugi strani pa je naša investicijska aktivnost močna, v zadnjih letih celo najmočnejša,« je dejal Ocvirk. Med večjimi letošnjimi projekti je ureditev centra za krepitev zdravja v prostorih nekdanje prodajalne Cenko v višini skoraj 1,9 milijona evrov, pri čemer bo ministrstvo za zdravje naložbo sofinanciralo v višini 1,15 milijona evrov. Projekt naj bi bil zaključen letošnjo jesen.

Dograditev OŠ Sava Kladnika

Hkrati potekajo priprave na rekonstrukcijo zdravstvenega doma za potrebe urgentnega satelitskega centra. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti na občini Mojce Sešlar zdravstveni dom že usklajuje dokumentacijo, tudi gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, ocenjena vrednost projekta pa je 1,6 milijona evrov. Tudi pri tem projektu naj bi večino sredstev zagotovilo ministrstvo.

Letos naj bi se začeli gradnji športnih igrišč na Blanci in v Šentjanžu ter priprave na gradnjo športnega igrišča v Boštanju, kjer sta letos v načrtu pridobitev dodatnih zemljišč in priprava projektne dokumentacije. Še ena pomembna postavka je priprava na dograditev OŠ Sava Kladnika, kjer sta razširitve potrebni zlasti kuhinja in jedilnica. Energetske sanacije bo končno deležna občinska stavba, v kateri deluje tudi upravna enota.Naložba je ocenjena na 640.000 evrov.

Občina letos pripravlja tudi projektno dokumentacijo za izgradnjo državne kolesarske steze ob Savi, zaključuje pa s pripravo dokumentacije za izgradnjo krožišča na Radni. Nosilec projekta je sicer Direkcija za infrastrukturo.

Sanacije plazov

Prav tako gre proti koncu gradnja kanalizacije in čistilne naprave v Loki, kjer občina letč z gradnjo vodovoda. Sanacije in nadgradnje bodo deležni tudi kanalizacijski sistemi v Sevnici, in sicer na Cankarjevi ulici in Savski cesti. Sanirani bodo trije plazovi na lokalnih cestah, pri čemer bo večji del stroškov pokrila država iz naslova odprave posledic naravnih nesreč, pa tudi plaz, ki ogroža dve hiši na Cankarjevi ulici v Sevnici. Predviden je nov most v Pijavicah, sprememb pa bodo deležni tudi občinski prostorski načrt in nekaj drugih prostorih aktov.

Za krajevne skupnosti bo občina letos namenila 920.000 evrov, za proračunske rezerve pa namenja 250.000 evrov. Svetniki so med drugim sprejeli tudi sklep o povišanju enkratne pomoči ob rojstvu otroka na 500 evrov.

