Kradli ovce in gorivo iz avtobusov

7.2.2025 | 10:30 | M. K.

Na območju Krškega je v noči na četrtek nekdo vlomil v ograjen pašnik in ukradel štiri ovce. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 800 evrov.

Na parkirnem prostoru na območju Trebnjega pa so v isti noči neznanci vlomili v rezervoarje za gorivo petih avtobusov. Iz dveh so iztočili okoli 800 litrov goriva, v rezervoarje treh pa jim ni uspelo vlomiti. Z vlomi in tatvino so povzročili za okoli 5.000 evrov škode, poročajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Rakovec) včeraj prijeli 17 državljanov Bangladeša, šest Afganistana, štiri državljane Pakistana, Alžirije in Kitajske, tri državljane Indije in Egipta, dva državljana Maroka in državljana Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto včerj so posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

