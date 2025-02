gospodarstvo

Mnogi v pokoj z dokupom delovne dobe, a včasih se to ne izplača

7.2.2025 | 13:10 | M. K.

Zaskrbljenost starejših, ki se približujejo upokojitvi, je upravičena, posebej, ker so obeti za dostojno pokojnino vedno slabši. Mnogi pa si želijo v pokoj čim prej, če ne drugače, z dokupom delovne dobe. A pozor, včasih se to niti ne izplača, piše Andraž Zupančič na Svet24.

Simbolna slika (Foto: arhiv; Freepik)

Načeloma velja, da si lahko posameznik dokupi največ pet let zavarovalne dobe, a tudi če bi imeli na voljo dovolj denarja, to ni mogoče, če niste dopolniti 60 let. Ali z drugimi besedami, pogoj za dokup je starost vsaj 60 let in hkrati tudi vsaj 40 let delovne dobe.

Za vsak dokupljen delovni mesec je potrebno odšteti vsaj 600 evrov, če bruto plača ni bila višja od povprečne bruto plače v državi. In višja kot je plača, večji je znesek dokupa.

Mnogi, ki želijo na vsak način priti do boljših pogojev, celo vzamejo kredit.

