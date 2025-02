dolenjska

Od ponedeljka popolna večmesečna zapora mostu v Lokah

7.2.2025 | 13:40 | M. Ž.; M. K.

Loke - Začenjajo se dela za nov leseni most čez reko Krko v vasi Loke, ki bo nadomestil sedanjega dotrajanega in zato tudi večkrat deležnega popravil. Gradilo ga bo, kot smo že poročali, podjetje Rafael iz Sevnice, pogodbena vrednost je 1.093.000 evrov, vključuje pa odstranitev sedanjega in postavitev novega mostu.

Obstoječi most v Lokah (Foto: M. Ž.)

Od ponedeljka, 10. februarja, pa do konca avgusta bo za ves promet zaprta lokalna cesta Loke - Volavče. Obvoz bo možen po regionalni cesti Novo mesto - Straža ter po lokalnih cestah Straža - Češča vas - Novo mesto in Straža - Prečna - Novo mesto.

Rok za dokončanje del je torej letošnji avgust.

Novi most bo podoben tistemu, ki je tam stal še okoli leta 1970, tako da bo vzdolž obeh stranic imel zunanje trapezne nosilce, kar bo omogočilo, da bo imel manjše število podpornih stebrov, s čimer se bo povečala tudi pretočnost naplavin.

Obstoječi most jih ima skupno 15, novi pa bo imel enajst parov trapeznih vešal na sedmih lesenih podpornikih v strugi Krke in treh na ravnici na suhem pred vasjo, vsi pa bodo vtisnjeni na armiranobetonske pasovne temelje. Bo tudi nekoliko širši od sedanjega, širina voznega pasu bo ostala 2,8 metra, 1,2 metra pa bo namenjeno pešcem. Nosilnost mostu bo še naprej 2,5 tone, nespremenjen bo tudi prometni režim za motorna vozila, promet bo tudi po novem mostu potekal izmenično enosmerno.

