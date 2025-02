gospodarstvo

V Brežice denar za spodbujanje kolesarjenja in ohranjanje rokodelstva

7.2.2025 | 08:00 | M. K.

Brežice - Občina Brežice in Posavski muzej Brežice sta bila uspešna na razpisu Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027, namenjenem sofinanciranju projektov manjšega obsega. Skupaj s hrvaškimi partnerji sta pridobila evropska sredstva za projekta Kolo je bicikl in Prepletene pridne roke (EU4Crafts), so sporočili iz brežiške občine.

Projekt Kolo je bicikl bo vodila brežiška občina v sodelovanju s hrvaško občino Brdovec, Zvezo kolesarjev Hrvaške in Ljubljansko kolesarsko mrežo, projekt Prepletene pridne roke pa bo izvajal Posavski muzej Brežice v sodelovanju z Dvorom Trakošćan iz hrvaškega Zagorja.

Cilj projekta Kolo je bicikl je spodbujanje čezmejne trajnostne mobilnosti in izboljšanje povezanosti prebivalcev na območju med občinama Brežice in Brdovac, ozaveščanje o prednostih kolesarjenja ter izobraževanje o varni in učinkoviti uporabi koles.

Vrednost projekta je 31.000 evrov, kar vključuje organizacijo dveh čezmejnih kolesarskih dogodkov, dveh javnih dogodkov s kulturnim programom m delavnic varne vožnje za starejše ter kolesarskih ogledov znamenitosti v Brežicah in Brdovcu.

Cilj projekta Prepletene pridne roke pa je prispevati k ohranjanju tradicionalnih veščin in rokodelstva. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 18.000 evrov, kar vključuje organizacijo dveh dogodkov na obeh gradovih, čezmejnih dogodkov Doživi barok in Baročni dan, koncerta baročne glasbe ter različnih delavnic na temo baročnih ročnih del.

Na razpisu Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027 je bilo sicer za sofinanciranje odobrenih 73 projektov v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov.

