kronika

Do trupla v stanovanju

7.2.2025 | 07:00

Včeraj ob 13.50 so gasilci PGD Sevnica posredovali v Boštanju, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu, za katerimi se je nahajala preminula oseba. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Sevnica in policisti.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

