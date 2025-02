družabno

S Tadejem Tošem s smehom do solz

7.2.2025 | 08:30 | Renata Mikec

V Prosvetnem domu Artiče bo februarja nastopil priljubljeni Tadej Toš. Nedavno je obiskal brežiško gostilno Pr’ šefu. Lastniku Stanku Smrekarju in njegovi Sabini se je porodila ideja, da bi za predstavo navdušili tudi katerega od svojih gostov. Tako je Tadej podaril štiri vstopnice, stekla pa je tudi akcija na Facebooku. Nagrajence bodo žrebali 16. februarja. Pr’ šefu so tudi sicer na prodaj vstopnice za predstavo ABRAhmm, s katero bo Tadej Toš spet zabaval artiško občinstvo. Kot pravi Toš, je to stand up šov v prostem slogu, ki v mnoge odtenke sivine prinaša zdrav humor. Gledalce bo navdušil z odkrivanjem smešnih strani staranja in boja človeka s časom.

