Janez Krese kri daroval 120-tič, Roman Ančimer stotič

6.2.2025 | 16:30 | M. Ž.

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je bilo danes še posebej veselo, saj so čestitali kar dvema jubilantoma, Janez Krese iz Zalisca v občini Žužemberk je kri daroval že stodvajsetič, Roman Ančimer iz Dobruške vasi v škocjanski občini pa stotič.

Roman Ančimer iz Dobruške vasi se je danes vpisal med krvodajalce, ki so kri darovali 100-krat. (Foto: M. Ž.)

Prvi od jubilantov je na krvodajalski stol sedel Roman Ančimer. S tem humanim dejanjem je začel leta 1985 med služenjem vojaškega roka v Beogradu, kjer je kri daroval dvakrat, po prihodu domov pa nadaljeval z dvema presledkoma. Prvega julija bo star 59 let, upokojil pa se je v začetku julija lani, v službo je namreč odšel praktično takoj, ko je dopolnil 15 let. V novomeški Krki, kjer je delal kot skladiščni delavec, je krvodajalstvo pomemben del njihove tradicije. Je zadovoljen upokojenec, tudi dolgčas mu ni, saj je vedno kaj za postoriti okoli hiše.

Ančimer pravi, da je kri daruje, da bi pomagal drugim, k sreči je doslej ni potreboval sam ali kdo drug v njegovi družini, so se pa mu v tem pridružili tudi domači. »Mislim, da bom zdaj zaključil, saj je 100 kar lepa okrogla številka. A če me bo še kdaj držalo, bom pa šel,« še pristavi.

Za njegovo plemenito dejanje so mu čestitali škocjanski župan Jože Kapler, Tatjana Hočevar in Danica Šinkovec iz KORK Škocjan, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek in vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc.

Že 54 litrov krvi

Za Janeza Kreseta iz Zalisca je bil današnji odvzem že 120!

Janez Krese je z današnjim jubilejnim odvzemom za pomoč sočloveku prispeval že 54 litrov te dragocene življenjske tekočine. Tudi on je tako kot njegov predhodnik prvič kri daroval med služenjem vojaškega roka v Banja Luki in potem ostal zvest tej najbolj množični solidarnostni akciji v Sloveniji. Del nje je tudi njegova soproga Štefka, s katero imata sina in dve hčerki.

Pravi, da se bolje počuti, ko daruje kri in da pomagal drugim, saj nikoli ne veš, kdaj bo kdo od svojcev ali pa sam potreboval kri. V začetku julija bo dopolnil 64 let, tako da ga do konca 65. leta čaka še nekaj odvzemov. »Dokler bom lahko, bom daroval,« poudari.

Med upokojence se je vpisal julija leta 2016, sicer pa je vse življenje vozil avtobus. V Gorjancih je delal 15 let, nekaj časa pri podjetju FS prevozi, do upokojitve pa v Ljubljanskem potniškem prometu. A se ni povsem ustavil, še vedno vozi, njegovi potniki v avtobusu pa so otroci šole v Zagradcu v sosednji občini Ivančna Gorica. »Med mladimi se takoj bolj mladega počutiš,« doda Krese s širokim nasmehom na obrazu. Na manjši kmetiji, sicer brez živine v hlevu, pridelajo zelenjavo in nekaj pšenice, v vinogradu pa imajo okoli 800 trt s sortami za cviček, rdečo sorto zweigelt in nekaj šmarnice.

Ob jubileju so mu segli v roko in se mu zahvalili žužemberški župan Jože Papež, direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec.

Čestitkam obema se pridružujemo tudi na Dolenjskem listu.

