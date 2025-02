kočevsko-ribniško

Razrešeni ravnatelj Pečan razrešitev izpodbija na delovnem sodišču

6.2.2025 | 12:30 | STA

Kočevje - Nedavno razrešeni ravnatelj Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregor Pečan razrešitev izpodbija na delovnem in socialnem sodišču. Kot je povedala njegova odvetnica Rosana Lemut Strle, je tožbo vložila v sredo, v njej pa s Pečanom izpodbijata tako pravilnost postopka razrešitve kot navedene vsebinske razloge zanjo.

Svet šole je Pečana z mesta ravnatelja razrešil sredi januarja. Člani sveta so mu med drugim očitali aroganten odnos do staršev, otrok in zaposlenih, nezakonito preverjanje zdravstvenega stanja dijakov in še nekatere druge nepravilnosti. Istočasno je svet odločil, da bo do imenovanja novega ravnatelja šolo vodil prejšnji ravnatelj Tomaž Markovič.

S tožbo po besedah Lemut Strle izpodbijajo tako pravilnost postopka Pečanove razrešitve kot navedene vsebinske razloge zanjo. Glede pravilnosti samega postopka sta prepričana, da je bil eden od nadomestnih članov sveta iz vrst staršev v svet imenovan na nepravilen način, "zaradi česar je svet odločal v sestavi, ki ni bila v skladu s predpisi, kar vpliva tudi na samo veljavnost odločitve", je povedala. Še bolj pomembno v zadevi pa se ji zdi, da za razrešitev ni bilo nobenih vsebinskih razlogov, ki so sicer po zakonu o zavodih lahko razlog za razrešitev ravnatelja. "Gospod Pečan namreč ni kršil nobenega predpisa, prav tako ni povzročal nobene škode ali delal nevestno, kar mu očitajo," je dejala.

V tožbi sodišču med drugim predlagata, da ugotovi, da sta bila razrešitev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonita, zahtevata tudi, da Pečan dobi "primerno denarno zadoščenje". Zadržanja postopka za imenovanje novega ravnatelja pa ne predlagata, je še povedala.

Svetu šole, ki je razrešil Pečana, je sicer mandat prenehal tik pred samo razrešitvijo. Po besedah predsednika prejšnjega sveta Damjana Lazarja se bo novi svet prvič sestal prihodnji teden.

