FOTO: Večerna akcija v Taninu - pregrel se je kotel

6.2.2025 | 11:30 | Foto: PGD Sevnica

Sevnica - Sinoči okoli 22.40 je na Hermanovi cesti v Sevnici zagorelo na strehi industrijskega objekta, se je glasilo večerno obvestilo regijskega centra za obveščanje.

Kot poročajo sevniški gasilci, je zaradi tehnične napake na izparilniku prišlo do odprtja glavne lopute in do pregrevanja kotla - ob njihovem prihodu na kraj je bilo to vidno kot požar strehe. Po pregledu gašenje vendarle ni bilo potrebno. Gasilci so pregledali okolico strehe z dronom in okolico kotla s termokamero.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGD Boštanj, pomoč ostalih enot ni bila potrebna.

