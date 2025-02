družabno

Slakonja v središču obtožb – sporni del bo umaknil

6.2.2025 | 10:40 | R. T.

Klemen Slakonja se je na buren odziv glede za nekatere spornega dela svojega novega imitatorskega podviga odzval na Instagramu. Pojasnil je svojo odločitev, a je v izogib prihodnjim nesporazumom sporen del umaknil.

Poročali smo že, da je slovenski igralec, imitator, voditelj in pevec Klemen Slakonja, ki je pred dnevi slavil na Emi in bo maja Slovenijo predstavljal na letošnji Evroviziji, v javnost lansiral še en projekt. Gre za imitatorsko domislico, ki jo je poimenoval Poustvarjanje VSEH zmagovalcev Evrovizije (2000–2025) | Ultimativni evrovizijski izziv Klemena Slakonje. Posnel je namreč imitacije vseh evrovizijskih zmagovalcev v tem tisočletju.

Slakonja se je tako proslavil s svojim največjim imitatorski projektom doslej, s katerim je močno navdušil javnost, a je obenem zakuril škandal. Nekateri so se namreč zdrznili ob njegovi imitaciji estonskih evrovizijskih predstavnikov Tanela Padarja in Dava Bentona. Benton je namreč edini temnopolti zmagovalec Evrovizije doslej, Slakonja pa si je pri imitaciji na obraz natrl temnejšega pudra. Mnogi so skočili v zrak, saj da gre za nekaj absolutno neprimernega. Pojav tako imenovanega neprimernega »črnega obraza« ali »blackface« je znan. Nekdaj, pred več kot stoletjem, so rasistični belci s temno maskaro karikirali črnce, praksa pa danes posledično velja za rasistično in hudo žaljivo.

Slakonja se je medtem sporno imitacijo »v izogib morebitnim prihodnjih nesporazumom« že umaknil in se na Instagramu vsem opravičil. Obenem je izčrpno pojasnil, zakaj se je odločil za maskaro. »Ocenil sem, da je najbolj iskrena, avtentična odločitev, da si nanesem temnejši makeup. Odleglo mi je, da je moje namene prepoznal tudi sam gospod Benton,« je med drugim zapisal Slakonja.

Dave Benton naj bi namreč imitacijo komentiral z naslednjimi besedami: »Vse parodije zmagovalcev je naredil popolno, vključno z mano. Če bi me imitiral z belo kožo, to ne bi bilo pravilno, kajne? To je bila dobro izvedena predstava in me sploh ne žali.«

