FOTO: Pogorelci želijo vsaj začasni bivalni kontejner

6.2.2025 | 14:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Bilo je nedeljsko jutro, ko je družina Hudorovac na Trdinovi cesti, v največjem romskem naselju v občini Šentjernej, spala. K sreči se je oče Silvester okrog 5. ure zbudil in šel malce ven, saj je slišal neko pokljanje, in tako rešil družino pred najhujšim.

Družini Hudorovac s štirimi otroci je po požaru dom sedaj čez dan kar njihov avto, ponoči gredo v drugi del očetove hiše, ki je še ostal.

»Šel sem nazaj pogledat k mami, ali kaj sliši, ko sem iz kuhinje skozi okno zagledal svetlobo ter videl ogenj. Začel sem kričati, da gori, naj vsi pohitijo ven, tekel sem k ta mladim, k sinu Klavdiju z družino, saj imajo majhne otroke, da so vsi zbežali iz goreče hiše,« opisuje dogajanje oče in z žalostjo kaže na škodo, ki je nastala po požaru. Ta jim je uničil dobršen del stanovanjske hiše, vsaj pol strehe, domovanje sina pa povsem pogorjeno: kuhinja in velika spalnica, kjer je bival s partnerko Damjano Jurkovič in njunimi štirimi otroci: 13-letnim Silvestrom, 11-letnim Gabrijelom, 9-letnim Jakobom in najmlajšo, komaj leto in tri mesece staro hčerkico.

Zagorelo je z zadnje strani hiše, požar naj bi nastal v lesenem pomožnem objektu, pove Klavdijo Hudorovac.

Tudi kopalnica v zgornjih prostorih je uničena in požgana, ni elektrike in vsa 13-članska družina – poleg očeta in žene ter mame tam živijo še štirje otroci, trije šoloobvezni – se zdaj nima kje umivati. Tam so imeli tudi pralni stroj.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili 2. februarja okoli 5. ure obveščeni o požaru pomožnega objekta v naselju Trdinova cesta na območju Šentjerneja. »Požar so gasilci omejili in pogasili, ogenj pa je zajel pomožni objekt in se razširil na ostrešje stanovanjskega objekta. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo,« pravijo na policiji.

Zgorelo tudi 70 zajčkov

Pogorele zajčje kletke, v katerih so še poginule male živali.

Klavdijo Hudorovac pokaže za hišo na pomožen objekt, kjer naj bi nastal požar. Pretresljiv je pogled na številne kletke, v katerih je imel kar okrog 70 zajčkov, saj je bil član Društva gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto. V nekaterih so še vedno poginuli ožgani zajčki. »Le dva zajčka smo rešili, vseh ostalih ni več,« pove.

Dva zajčka sta ostala živa.

S partnerko Damjano sta obupana, kaj bo z njuno družino, saj nimajo kam. »Ostalo nam je le to, kar smo imeli na sebi, bila je panika, pograbila sem dokumente in to je to, povsod je bil že dim, « pravi mamica in pokaže na avto, v katerem imajo posteljnino, nekaj cunj, odeje in tu v glavnem živijo čez dan. Ponoči jih seveda sprejme oče v del hiše, ki je še ostal, saj je zelo mrzlo, »a nas je preveč, tako ne bo šlo. Preden bo ta hiša urejena in primerna za bivanje, si res želimo kak bivalni kontejner, ki bi ga postavili na dvorišču. Saj potem bi ga vrnili nazaj,« doda Klavdijo.

Oče pove, da so tu živeli že njegovi starši in postavili zidano hišo. Seveda nimajo nič zavarovanega, hiša stoji na občinski zemlji in je nelegalna.

Razočarani nad pomočjo

Od kuhinje in spalnice ni ostalo nič.

Takoj po požaru so se Hudorovci odpravili po pomoč na Občino Šentjernej, a pravijo, da so razočarani. »Župan pravi, da občina nima kakega bivalnega kontejnerja, po denarno pomoč so nas napotili na CSD Novo mesto, ponudili so nam le kontejner za odvoz vsega materiala s pogorišča. Delavci EDŠ so prišli pogledat, a niso še nič pripeljali in tako se nismo še ničesar lotili,« povedo pogorelci.

Pomoč sorodnikov iz Prekmurja je bila dobrodošla.

Zbrani Romi, med katerimi so tudi sosedje s Trdinove ceste, ki so družini Hudorovac priskočili na pomoč z oblačili, odejami, kako hrano ipd., povedo, da šentjernejski župan Romov pač ne mara.

Sorodniki, ki so prišli iz Lendave s polnim avtom pomoči – od olja do druge hrane – so povedali, da se kaj takega v Prekmurju ne bi zgodilo in Romi v taki nesreči ne bi ostali sami. Tudi sicer dobivajo večje pomoči, za ogrevanje itd.

Takole je v njihovi kopalnici.

Saj občina dobiva denar za Rome, pa naj nam ga da za tak primer. Naj kupijo bivalni kontejner, saj ga bomo vrnili, ko ga ne bomo več potrebovali, je slišati med Romi. Lahko bi se tudi zbiral denar za prizadeto družino na RK, kot se za druge, ko jim kaj pogori, pravijo.

V teh dneh so jih obiskali delavci CSD in Karitasa, prinesli so jim škatlo hrane, zlasti konzerv, a prizadeti so razočarani, da je to komaj za eno kosilo za vso družino …

