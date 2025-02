kronika

Mladoletnik v kripi trčil in pobegnil

6.2.2025 | 10:00 | M. K.

Prometna nesreča se je včeraj nekaj pred 16. uro zgodila v Črnomlju, kjer je voznik osebnega avtomobila v semaforiziranem križišču trčil v drugo vozilo in pobegnil. Policisti so na podlagi opisa kršitelja izsledili v kraju Dole. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil Volkswagen polo. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.620 evrov, so zapisali na PU Novo mesto.

Vozil z 2,6 promila alkohola

Policisti PP Brežice so v ponedeljek okoli 8. ure med kontrolo prometa v naselju Mostec zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,26 miligrama alkohola (2,6 g/kg), so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilni predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za kršitev vozniku motornega vozila izreče globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Tarča vlomilcev vedno zlat nakit

V kraju Mali Ban na območju PP Šentjernej je včeraj med 12. in 17. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit v vrednosti okoli 400 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Ribnica) včeraj prijeli 26 državljanov Afganistana, devet Bangladeša, štiri Kitajske, tri iz Indije, državljana Irana in Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 50 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 140 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in na Obrežju zasegli tovorno vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, goljufije, grožnje in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

