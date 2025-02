dolenjska

Prenovljeni kulturni dom dolgo ne bo več sameval

6.2.2025 | 17:30 | Rok Nose

Po besedah šentrupertskega župana Tomaža Ramovša bo kulturni dom vrata odprl marca – Prenova se je nekoliko podaljšala

Šentrupert - Občina Šentrupert se je novembra lotila prenove kulturnega doma ob Bistrici, ki že dolgo ni odprl vrat obiskovalcem. Želja je bila, da bi v njem gostili medobčinsko proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo danes, 6. februarja, toda prenova se je nekoliko podaljšala. Prireditev bo tako v Hiši vina Frelih v Šentrupertu.

Kulturni dom v Šentrupertu bo kmalu odprl vrata. (Foto: P. K. L, arhiv DL)

Župan Tomaž Ramovš je pojasnil, da se je odprtje prenovljenega kulturnega doma zamaknilo zaradi del, povezanih z ureditvijo električnega priključka. »Treba je zagotoviti ustrezno priključno električno moč in s tem povezane aktivnosti z upravljavcem te infrastrukture. Predvidevamo, da bomo dela končali v prihodnjem mesecu,« dodaja župan. Predvideno je, da bo dom po letih samevanja obiskovalce znova sprejel v nedeljo, 9. marca, ko bo gostil koncert klape Semikanta.

Občina je pred leti načrtovala celovito prenovo doma, ki je bil v slabem stanju. A zaradi težkega finančnega stanja si naložbe ni mogla privoščiti. Zavedali so se, da dom tak, kot je, ne koristi nikomur. Lani so se odločili, da bodo poskrbeli za najnujnejša dela, da bo dom lahko znova odprl vrata. »Ob ureditvi kulturnega doma so bile sanirane vlažne stene, urejeno je bilo ogrevanje, razsvetljava, sanitarije in pomožni prostor z manjšo kuhinjo. Obnovljena so bila tudi tla, okna in vrata. Urejen je bil vhodni prostor za prodajo vstopnic, prav tako so bili kupljeni novi stoli za dvorano,« našteva Ramovš. Po njegovih besedah jih bo projekt skupaj z nakupom opreme stal okoli 90.000 evrov.

Občani bodo tako dobili primeren prostor za druženje, organizacijo predstav, koncertov, likovnih razstav in drugih dogodkov.

