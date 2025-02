šport

Razpoloženi Jan Špan popeljal Krko do petnajste prvenstvene zmage

6.2.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Foto: KK Krka/Drago Perko

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 18. krogu lige OTP banka premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 96:69 (27:12, 50:40, 73:50).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Grbić (Ljubljana), Oprčkal (Vojnik), Gajšek (Podčetrtek).

* Krka: Robinson 7 (0:2), Mirtić 6, Persons 11, Jurković 13 (4:4), Špan 26, Skeens 7 (0:3), Smrekar 13, Klobučar 13.

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Todorović 6 (0:2), Kmetič 5, Ćorić 4 (1:1), Krajina 4 (2:2), Antić 9 (1:1), Malovčić 10 (4:5), Petrovič 10 (2:2), Čibej 2 (2:2), Razdevšek 19 (3:3).

* Prosti meti: Krka 4:9, GGD Šenčur 15:18.

* Met za tri točke: Krka 16:29 (Špan 8, Klobučar 3, Persons, Jurković, Smrekar, Robinson, Skeens), GGD Šenčur 2:17 (Ćorić, Kmetič).

* Osebne napake: Krka 19, GGD Šenčur 18.

* Pet osebnih: Klobučar (39.).

Košarkarji Krke so s petnajsto zmago ohranili prvo mesto po drugem delu trikrožnega sistema lige OTP banka. V uvodni tekmi 18. kroga so sinoči pred domačimi gledalci premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur, ki je v Novo mesto pripotovala z nizom šestih zmag.

Gorenjci, ki so nazadnje izgubili sredi decembra, so doživeli deveti poraz in s petdesetodstotnim izkupičkom ostajajo trdno med prvimi sedmimi ekipami, ki bodo po nadaljnjih devetih tekmah - državno prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca po pokalnem in reprezentančnem odmoru - napredovale v četrtfinale.

Novomeščani so gostje razorožili v prvi četrtini, tekmo pa so v svojo prid dokončno prevesili v tretjem delu, po katerem so imeli že 23 točk prednosti. Krka je zadela 16 trojk iz 29 poskusov, zelo razpoložen pa je bil kapetan Jan Špan, ki je dosegel 26 točk ob metu 8:11 za tri točke.

V dresu Krke se je prvič predstavil ameriški košarkar Kendall Tyrek Robinson (198 cm, 1998), ki igra tako na mestu branilca kot nizkega krila. Lani je bil član LTH Castings iz Škofje Loke, na prvi tekmi za nov klub pa je v 27 minutah na parketu dosegel 7 točk.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam fantom za zasluženo zmago. Nisem pričakoval dokaj lahke tekme, kjer sta dobila priložnost tudi mlada igralca, ki sta bila z nami le nekaj zadnjih treningov. Veseli me dejstvo, da so starejši igralci z odgovorno igro omogočil mladim to priložnost. Zavedali smo se pomembnosti zmage, saj smo z njo osvojili prvo mesto pred zadnjo tretjino lige, kar pomeni, da bomo zadnjo tekmo odigrali doma. Poskušali smo vključiti tudi novega igralca Robinsona, ki je oddelal le nekaj skupnih treningov. Moram pohvaliti tudi Mirtiča, ki je poškodovan, a je vseeno šel preko bolečine in nam pomagal, saj smo brez nekaj igralcev. Pohvale seveda tudi ostalim igralcem za njihov prispevek. Ta zmaga je dobra popotnica za naslednje tekme, ki nas čakajo.«

Nadaljevanje Lige OTP banka bo po reprezentančnem premoru v začetku marca. Pred tem krkaše čaka v nedeljo, 9. 2., čaka gostovanje v ABA Ligi v Podgorici pri SC Derbyju, naslednji teden pa bo nastopila na zaključnem turnirju pokala Spar na Kodeljevem. V polfinalu bo v četrtek, 13. 2., igrala s Šentjurjem.

* Izidi, 18. krog:

- sreda, 5. februar:

Krka - GGD Šenčur 96:69 (27:12, 50:40, 73:50)

- četrtek, 6. februar:

20.00 Ilirija - LTH Castings

- sobota, 8. februar:

13.00 Šentjur - Zlatorog Thermana

19.00 Kansai Helios - Rogaška

- ponedeljek, 10. februar:

17.30 ECE Triglav - Terme Olimia

* Lestvica:

1. Krka 18 15 3 1620:1321 33

2. Kansai Helios 17 14 3 1374:1217 31

3. Ilirija 17 12 5 1452:1316 29

4. Terme Olimia Podčetrtek 17 11 6 1357:1315 28

5. GGD Šenčur 18 9 9 1384:1397 27

6. ECE Triglav Kranj 17 7 10 1305:1313 24

7. Šentjur 17 7 10 1245:1377 24

8. Rogaška 17 6 11 1302:1370 23

9. Zlatorog Thermana Laško 17 3 14 1233:1375 20

10. LTH Castings 17 2 15 1188:1459 19

