Han pozitivno o širitvi Yaskawe in sanaciji Melamina

5.2.2025 | 17:00 | STA; M. K.

Kočevje - Minister za gospodarstvo Matjaž Han si je danes v Kočevju ogledal potek nove naložbe podjetja Yaskawa in sanacijo podjetja Melamin. V obeh primerih stvari tečejo v pravo smer, je ocenil. Srečal se je z županom Gregorjem Koširjem, s katerim sta govorila o širitvi poslovne cone Lik, kjer si želijo pridobiti še kakšno tehnološko napredno podjetje.

Župan Gregor Košir, minister Matjaž Han in poslanec Predrag Baković pred stavbo Občine Kočevje. (Foto: Občina Kočevje)

MELAMIN

Han je najprej obiskal Melamin, ki se po hudi industrijski nesreči, ki je podjetje prizadela maja 2022, znova počasi postavlja na noge. S predstavniki podjetja so se po Hanovih besedah pogovarjali predvsem o sanaciji in naložbi, pri kateri sodeluje tudi država. Ta je podjetju izplačala že dve tranši, tretjo bo še izplačala, je povedal. "Zadeva gre, se mi zdi, v pravo smer," je povedal minister.

Foto: Ministrstvo za gospodarstvo

Vodstvo podjetja je Hanu predstavilo tudi iskanje lokacije, kamor bi lahko iz mesta Kočevje preselilo svojo proizvodnjo. "Obvestili so nas, da se pogovarjajo o novi lokaciji. Za katero lokacijo gre, ne vem, saj to presega naloge ministrstva," je dejal. Se mu pa zdi pomembno, da se v takšnih primerih vedno najde soglasje z lokalnim prebivalstvom in občino.

PC LIK

Po obisku v Melaminu se je Han srečal s kočevskim županom Gregorjem Koširjem. Ta mu je predstavil širitev poslovne cone Lik, govorila pa sta tudi o nekaterih naložbah v šport v Kočevju. "Imamo odprt dialog z občino, tako da lahko na ministrstvu pomagamo vedno, ko pride do kakšne težave," je dejal minister.

Foto: Občina Kočevje

Po Koširjevih besedah bodo v okviru širitve poslovne cone Lik vzpostavili novih 28 hektarjev opremljenih zemljišč in jih dali na trg. Pri tem si poleg lokalnih podjetij želijo pridobiti tudi kakšno tehnološko napredno podjetje od drugod. Računajo na pomoč države, da z morebitni državnimi spodbudami podjetje skupaj pripeljejo v Kočevje.

YASKAWA

Po obisku v občini si je minister ogledal še novo naložbo, ki jo v Kočevju načrtuje japonska korporacija Yaskawa. Gre za gradnjo dveh novih objektov za montažo in distribucijo robotov, za katera so temeljni kamen položili aprila lani. Han je izrazil veselje nad tem, "kako raste zgodba, ki je en velik potencial ne samo za Kočevje, ampak za celo Slovenijo", je dejal.

REVOZ

Ob robu obiska je Han na kratko komentiral tudi pisanje francoske avtomobilske revije L'argus, da bi lahko v novomeškem Revozu v začetku leta 2027 stekla proizvodnja Nissanovega modela malega električnega mestnega avtomobila Pixo. O podrobnostih ni mogel govoriti, je pa potrdil, da bo Revoz poleg električnega twinga izdeloval še en avtomobilski model.

