Kukenbergerjevi slani štruklji nagrajeni

5.2.2025 | 13:30 | M. K.; STA

Ljubljana/Gorenje Ponikve - Inštitut za nutricionistiko je danes podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2025 (posnetek na voljo spodaj pod tekstom). Prejelo jih je osem podjetij za deset izdelkov, med njimi je več vrst testenin in mlečnih izdelkov, pa tudi predpripravljeni obroki, namazi in kruh. Posebno nagrado za inovativnost v skupini slovenskih tradicionalnih jedi je prejela Ekološka kmetija Kukenberger za slane štruklje.

Toni Kukenberger ob prevzemu nagrade (Foto: zajem zaslonske slike)

Toni Kukenberger z Gorenjih Ponikev pri Trebnjem je bil leta 2016 najbolj inovativen kmet, dve leti kasneje so na kmetiji odprli novo sirarno, za svoje sire so prejeli nagrade tudi v tujini, poročali smo tudi o njihovem mobilnem molzišču, bili so prvi s povratno dostavo mlečnih izdelkov, sicer pa smo o mladem kmetu v Dolenjskem listu pisali že leta 2013. Je pa nagrado za najbolj inovativno živilo Toni Kukenberger prejel že v letu 2021 - za ekološki jogurt Domače jabolko.

V obrazložitvi tokratne nagrade so zapisali: ''Slani štruklji Ekosirarne Kukenberger predstavljajo sodobno različico tradicionalne slovenske jedi. Pripravljeni so iz kakovostnih lokalnih sestavin, posebej pa jih odlikuje okus skute iz ekološkega senenega A2 mleka. Ročna izdelava v sodelovanju z Anjinimi domačimi štruklji zagotavlja avtentičnost in prispeva k ohranjanju kulturne dediščine. Izdelek predstavlja bogat vir beljakovin. Njegova prednost je tudi praktičnost, saj so štruklji že kuhani, narezani in zamrznjeni, kar olajša pripravo ter ustreza potrebam sodobnega potrošnika.''

Slani štuklji dolenjske Ekosirarne (Foto: Inštitut za nutricionistiko)

OSTALI NAGRAJENCI

Nagrade so prejeli Pekarna Spar za čičerikino copatko, Mlinotest za beljakovinske testenine Mlinotest Active Protein Sedani, Bio dobrote za linijo ekoloških mlečnih izdelkov z okusom banane, Spar za solati Champ in Hot Champ ter Nikino bovlo, Pivka Perutninarstvo za piščančjo in veggie solato Mexicana, in BioWay za rastlinsko bolognese omako s korenčkom. Posebno nagrado za inovativnost pri lokalni pridelavi in predelavi živil je prejel Lifis za linijo liofilizirane zelenjave.

Vsa nagrajena živila (Foto: Inštitut za nutricionistiko)

ENAJSTIČ

Inštitut je nagrade za inovativnost podelil enajsto leto zapored. Direktor Igor Pravst je pojasnil, da je namen projekta spodbujanje inovativnosti domačih proizvajalcev pri razvoju živil in potrošnikom zagotoviti pestrejši izbor kakovostnih živil. Pomemben poudarek pri izboru je po njegovih navedbah na ugodni prehranski sestavi, upoštevajo pa tudi druge vidike inovativnosti, na primer prijaznost potrošniku, okolju ter ohranjanju tradicionalnih slovenskih jedi.

ZA MANJ SOLI IN SLADKORJA

V zadnjih letih so po njegovih besedah zaznali usmeritev podjetij k razvoju živil v smeri zagotavljanja bolj trajnostne prehrane, pri čemer hkrati naslavljajo tako zmanjševanje vpliva na okolje, kot tudi ugodno prehransko sestavo, za podporo zdravju potrošnikov. "Največ pozornosti usmerjajo v zniževanje vsebnosti sladkorja in soli v živilih. Kot zelo koristno vidimo tudi vse pogostejše vključevanje beljakovin rastlinskega izvora, predvsem stročnic. Gre za sestavino z visoko prehransko vrednostjo, ki je pomembna tudi z vidika okoljske trajnosti," je poudaril.

Od začetka leta 2015 projekt sofinancira ministrstvo za zdravje. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu Vesna Marinko ga je označila kot primer zelo uspešnega sodelovanja med ministrstvom, Inštitutom za nutricionistiko in slovenskimi proizvajalci, ki razumejo pomen prilagoditve proizvodov potrebam človeka.

"Ključna je torej dobra dostopnost do zdravih, varnih in hranilno uravnoteženih obrokov oziroma živil, saj je to predpogoj za zdravo prehranjevanje. A brez dvoma je še zahtevnejša naloga, da ljudi za to tudi motiviramo. In v tem je naša skupna družbena odgovornost," je povedala.

Vodja projekta Anita Kušar je povedala, da razpis spodbuja podjetja k izboljšavam obstoječih in novo razvijajočih izdelkov, kar se kaže tudi pri inovativnih pristopih pri razvoju izdelkov danes. Tako posvečajo večjo pozornost hranilni sestavi, dodajanju sestavin, ki prispevajo k večji vsebnosti prehranskih vlaknin, zelenjave in stročnic, ter zmanjševanju vsebnosti soli, sladkorjev in nasičenih maščob.

"Verjamemo, da je tudi naš projekt pomembno prispeval k temu, da je kruh slovenskih podjetij, ki skrbijo za razvoj izdelkov z ugodno prehransko vrednostjo, danes manj slan, jogurti pa manj sladki," je dejala.

Projekt podpira tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar je izrazila prepričanje, da bodo nagrajene izdelke potrošniki prepoznali kot odlične primere v prehranski ponudbi, hkrati pa bodo nagrajeni proizvajalci vzor drugim.

Razpis za najbolj inovativna živila leta 2026 bo inštitut objavil v drugi polovici letošnjega leta.

