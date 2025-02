kronika

Umrla na kraju nesreče - v gozdu vanjo trčil s štirikolesnikom

5.2.2025 | 12:10 | M. K.

Včeraj okoli 13.40 se je zgodila prometna nesreča v gozdu na območju Žalovič, kjer je zaradi hudih poškodb umrla 70-letna ženska. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah sta 76-letni moški in 70-letna ženska v gozdu podirala drevesa. Moški naj bi s štirikolesnikom zapeljal vzvratno in trčil v panj drevesa. Vozilo je odbilo in se prevrnilo na žensko, ki je bila za vozilom. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine kriminalisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Voznik počival, tatova iztočila gorivo

V minuli noči so policiste obvestili o tatvini goriva iz tovornega vozila na avtocestnem postajališču Starine v smeri proti Obrežju. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, policisti so na Smedniku ustavili sumljivo tovorno vozilo Scania romunskih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta 47-letni voznik in 40-letna sopotnica na postajališču izkoristila nepazljivost voznika tovornega vozila hrvaških registrskih oznak, ki je počival v vozilu, in iz rezervoarja iztočila okoli 200 litrov goriva. Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Gorenjih Ponikvah je včeraj med 18.30 in 19.15 nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 20. in 21.30 je na parkirnem prostoru v Vavti vasi neznanec vlomil v dva osebna avtomobila. Iz enega ni ničesar odnesel, iz drugega pa izmaknil torbo z dokumenti in denarjem. Z vlomi in tatvino je lastnika oškodoval za 3.500 evrov.

Pijan na Vahti zletel s ceste

V minui noči se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti na območju Vahte na Gorjancih. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik Audija zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez vozniške, zdaj še brez avta

Sevniški policisti so okoli 11.30 med kontrolo prometa v Sevnici ustavili voznika tovornega avtomobila Dacia dokker. 58-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bil na podlagi odločitve sodišča zaradi kršitev izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Tovorni avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Padel mladoletni mopedist

Prometna nesreča na Levičnikovi cesti v Novem mestu se je zgodila nekaj pred 17. uro. Po prvih ugotovitvah policistov je mladoletni voznik kolesa s pomožnim motorjem zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške v BMW-ju

Policisti PP Trebnje so v naselju Vejar zaradi nezanesljive vožnje in več kršitev cestno prometnih predpisov ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki sprva znakov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.560 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Slovenska vas) včeraj prijeli šest državljanov Afganistana, štiri Sirije, tri Nepala, dva iz Kameruna in državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 230 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara in nedovoljenih prehodov meje.

