Ob jubileju nov gasilski dom

5.2.2025 | 14:30 | Rok Nose

PGD Trebanjski Vrh končuje gradnjo novega gasilskega doma – Starega bodo letos porušili – Marljivi gasilci veliko postorili tudi sami – Letos praznujejo 70 let

Trebanjski Vrh - Prostovoljno gasilsko društvo Trebanjski Vrh letos praznuje 70-letnico delovanja, jubilej pa bodo proslavili prihodnje leto, ko bodo v uporabo predali tudi nov gasilski dom. Njegova gradnja gre h koncu, kot pove poveljnik Aljaž Anžur, jih čakajo le še nekatera zaključna dela v notranjosti. Stari dom bodo letos porušili, nato pa se bodo lotili urejanja okolice. »Dobili bomo sodoben objekt, ki si ga že dolgo želimo in ga potrebujemo,« dodaja Anžur.

Poveljnik Aljaž Anžur pred novim gasilskim domom. V ozadju stari dom, ki ga bodo porušili. (Foto: R. N.)

Za nov dom so se odločili, ker je bil stari že premajhen za njihove potrebe. Ko so pred leti dobili gasilsko cisterno GVC 16-25, zanjo niso imeli garaže. »Razmišljali smo, da bi jo dogradili ob starem domu, vendar je nekdanji predsednik Gasilske zveze Trebnje Anton Strah predlagal, naj gremo raje v novogradnjo. V starem domu smo imeli težave tudi z vlago, poleg tega so na nekaterih mestih vidne razpoke na zunanji steni. Odkupili smo zemljišče, uredili vso potrebno dokumentacijo in pred petimi leti je zabrnel gradbeni stroj. Ko zdaj gledamo nazaj, je bila to prava odločitev,« pripoveduje poveljnik.

